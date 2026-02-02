Costa Rica elige por segunda vez a una mujer presidenta: Laura Fernández gana elecciones

Hace 16 años, fue Laura Chinchilla Miranda. Este domingo, Laura Fernández Delgado. De ahí que ese nombre empieza a parecer sinónimo de presidenta.

La noche de este domingo, la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se convirtió en la segunda mujer electa en el cargo en los 204 años de historia de Costa Rica.

En una intensa jornada, que la llevó a recorrer gran parte del territorio nacional, la exministra de la Presidencia se impuso con sobrado margen a las otras 19 opciones.

De hecho, el debate en la antesala de las elecciones era si la carta oficialista iba a superar o no el 40% que la Constitución Política exige para declarar a un ganador en una sola ronda, como a final de cuentas ocurrió.

Unos comicios no se definían en una sola vuelta —precisamente— desde la vez que Chinchilla Miranda lo logró, en 2010.

La politóloga de profesión, de 39 años de edad, se hizo con los comicios al aglutinar el 50,2% de los votos válidos emitidos, con el tercer corte oficial (61,5% de las mesas escrutas).

Incluso, sacó casi 20 puntos de diferencia en los sufragios obtenidos por el aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chaves, su más inmediato adversario.

Fernández se presentó en la campaña como la continuidad del proyecto político del presidente Rodrigo Chaves. Pero a ello sumó la urgencia de que su propuesta fuera dotada de 40 diputados para poder llevar a cabo cambios "profundos" en el Estado.

Todavía al cierre de esta publicación no había sido posible conocer la integración definitiva de la próxima Asamblea Legislativa, pero las proyecciones apuntan que el tamaño de la fracción oficialista se quedará corta en ese objetivo.

Noticia en desarrollo.