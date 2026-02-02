Cierran las urnas, inicia el conteo y Costa Rica espera el resultado de sus elecciones

La algarabía cesa. El suspenso entra. El cierre de las 7.063 juntas receptoras de votos abre paso al conteo de los votos.

En adelante, los datos empezarán a transmitirse al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Una sesión solemne servirá de escenario para la comunicación de los resultados.

Se prevé que sea a eso de las 8:45 p. m. que Costa Rica conozca el primer corte de los comicios.

El anuncio se hará a partir del escrutinio de entre el 35% y el 40% de las urnas habilitadas. En adelante, se harán nuevos cortes cada 15 minutos, aproximadamente.

Un total de 3.731.788 costarricenses fueron llamados a emitir el sufragio en la jornada, que estuvo marcada por centros educativos con filas, presas en los centros de algunas de las ciudades más importantes, así como algunas concentraciones de simpatizantes en sectores como la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca.

Usted puede seguir los resultados provisionales de la elección en tiempo real a través del especial Tablero Electoral.

​