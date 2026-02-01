Artistas se sumaron a la jornada electoral y llamaron a defender la democracia

Desde las primeras horas de la mañana, varias figuras del ámbito artístico y cultural del país acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto, en una jornada marcada por un ambiente de tranquilidad y participación cívica.



Uno de los primeros en hacerlo fue el cantautor nacional Sebastián Guillem, quien se volvió viral en semanas recientes tras su participación en Got Talent España. El artista, residente de Lindora, afirmó que, pese a las oportunidades internacionales, nada se compara con votar en su país.

​“Puede uno salir del país, representar a Costa Rica y vivir muchos momentos importantes, pero no hay nada como compartir con la comunidad y ejercer el voto, porque es demasiado importante”, expresó Guillén, quien subrayó que con los años ha tomado mayor conciencia de la responsabilidad ciudadana.

Otra de las figuras que se hizo presente fue el tenor Joaquín Yglesias, quien votó en Guachipilín de Escazú y describió la jornada como una “fiesta cívica”.

​“Muy feliz de estar acá. No todos los países tienen el privilegio, el derecho y el deber de ejercer el voto como nosotros”, señaló el artista, quien además envió un mensaje contra el abstencionismo. “Voten por quien sea, lo importante es no dar por sentado este derecho. Vivimos en un privilegio tan alto que a veces no nos damos cuenta de lo que significa ser un país libre y soberano”, añadió.

Ambos coincidieron en hacer un llamado a la ciudadanía para que participe en las elecciones y aproveche esta jornada democrática, considerada uno de los pilares del sistema político costarricense.

