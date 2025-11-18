Así se ejercitaban las mujeres en el pasado: entre enaguas, tacones y disciplina

Las imágenes parecen sacadas de otra época —y lo son—: mujeres ejercitándose en gimnasios mientras llevan enaguas, medias y hasta tacones. Pero detrás de esta curiosa estampa hay una historia fascinante sobre cómo se vivía la actividad física en décadas pasadas y qué motivaba a las mujeres a entrenar bajo esas condiciones.



¿Qué buscaban ellas en aquellos años? ¿Qué nos impulsa hoy a movernos, a ejercitarnos, a cuidar el cuerpo? (ver video adjunto).

El profesor universitario y promotor de la salud, Immanuel Cruz, nos acompañó para analizar esa evolución y mostrarnos cómo ha cambiado nuestra relación con el ejercicio. Un viaje visual y reflexivo que nos invita a valorar lo que hoy damos por sentado en el mundo del bienestar.



