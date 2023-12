El 2023 deja una economía con crecimiento “engañoso” y que “no empuja”, dicen expertos

“Cuando vemos solo desempleo tal vez el número nos engaña. Sí, el desempleo viene cayendo, pero hay mucha gente que dijo: 'bueno, ya no busco más trabajo, no puedo más' y los han estado, probablemente, abrumando otras obligaciones en el ámbito familiar o ya la situación de la búsqueda de empleo la desecharon. Eso es lo que está detrás del número de desempleo. No tenemos más gente trabajando, que eso es lo que deberíamos ver. No hay más gente empleada, hay menos gente empleada, más bien”, explicó Rodríguez.