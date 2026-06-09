Suben a 36 los muertos por terremoto en Filipinas

Las autoridades de Filipinas confirmaron el martes el fallecimiento de 36 personas a raíz del terremoto de magnitud 7,8 que azotó la víspera la sureña isla de Mindanao, mientras continúan los trabajos de emergencia para encontrar a los desaparecidos.

Según un informe preliminar del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC), cuatro personas permanecen sin localizar y 167 resultaron heridas por el sismo, que afectó al menos a 88.000 ciudadanos.

El terremoto se produjo a las 7:37 a. m. locales del lunes a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias (sur de Mindanao) y a una profundidad de unos 35 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo.

El sismo también provocó un deslizamiento de tierra en Glan, un municipio de la provincia de Sarangani, donde se reportó la muerte de 13 aldeanos, informó Rene Punzalan, funcionario provincial encargado de la mitigación de desastres, a la cadena de radio DZBB. Otros cuatro fallecieron en Sarangani, añadió.

Este gran terremoto fue el más fuerte que ha azotado Filipinas este año, declaró Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Advirtió a la población que pida consejo antes de regresar a edificios y viviendas dañados, ya que podrían derrumbarse debido a las réplicas.