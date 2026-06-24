Reino Unido, Francia y España registran récords de temperatura en plena ola de calor
Francia sufrió el día más caluroso de su historia por segundo día consecutivo, mientras las alertas se disparan en parte del continente.
Una poderosa ola de calor afecta a Europa desde hace varios días y este miércoles (24.06.2026) dejó nuevos máximos de temperatura.
Varias regiones de Reino Unido pasaron a alerta roja por calor extremo hasta la noche del jueves. Es la segunda vez que se activa esta alerta desde 2021, cuando se creó.
Este miércoles, el país batió su récord histórico de temperatura en un mes de junio, con 35,7 ºC, indicó la agencia británica de meteorología (UK Met Office).
Con temperaturas históricas a raíz de una inmensa masa de aire caliente procedente de África situada sobre Europa occidental y comprimida por altas presiones en altura, Francia vive el cuarto día consecutivo de alerta roja por ola de calor.
Este miércoles, con 30 ºC de promedio, el país vivió por segundo día su jornada "más calurosa" desde 1947, cuando empezaron los registros, indicó el organismo público Météo-France. El jueves, tres cuartas partes del país estarán en alerta máxima, según ese instituto.
También se batieron récords de temperatura en España, que vivió sus días más cálidos para un mes de junio desde 1950 el lunes (28,08 ºC) y el martes (28,17 ºC), precisó la agencia estatal de meteorología Aemet.