Perú: Roberto Sánchez busca anular casi dos mil mesas que ganó Keiko Fujimori

Juntos por el Perú, el partido del izquierdista Roberto Sánchez, que se juega voto a voto la Presidencia peruana con la derechista Keiko Fujimori, pidió este sábado a sus seguidores aportar en una colecta que busca fondos para poder anular 1.700 mesas de votación que benefician a su rival.

Según el sitio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, con el 100% de las actas computadas, 18.488 votos separan a Fujimori, que gana la segunda vuelta presidencial con un 50,055% del sufragio, de Sánchez, que cosecha el 49,95% de los votos.

La ONPE finalizó ayer el conteo de las actas pendientes y los peruanos están a la espera de que los jurados especiales electorales (JEE) finalicen la observación de 1.495 actas impugnadas.

Juntos por el Perú presentó un recurso para invalidar 1.751 mesas de sufragio en Lima y en las regiones norteñas de Lambayeque, Amazonas y Áncash, donde argumenta que se han presentado presuntas irregularidades y una supuesta manipulación de actas que favorecería a Fuerza Popular, el partido de Fujimori.

Según el documento, el partido identificó "indicios graves, concordantes y sistemáticos" y patrones repetitivos de votación en beneficio directo de Fuerza Popular en distritos de dichos departamentos.

Anular una mesa electoral en Perú cuesta 1.375 soles (404 dólares) y precisamente este viernes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó el pedido de anulación de JP puesto que no había completado el pago, que asciende a 2,4 millones de soles (705.000 dólares).

Este sábado, a través de sus redes sociales, el partido izquierdista hizo un llamado a la solidaridad de sus simpatizantes para que envíen donaciones económicas para financiar la anulación de mesas.