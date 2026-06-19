Gobierno francés activa consejo de crisis por ola de calor

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este viernes (19.06.2026) la reunión de un consejo de crisis para abordar la ola de calor, cuyo pico se espera el domingo (21.06.2026) con millones de personas en las calles por la Fiesta de la Música, que congrega a millones de personas para disfrutar de conciertos al aire libre y beber alcohol.

Más de 41 millones de franceses estarán en zonas donde se decretó la alerta naranja, la segunda en importancia del país, en este segundo episodio de ola de calor este año. Algunos departamentos franceses podrían pasar "a alerta roja por ola de calor", con temperaturas que rondarán los 30 ºC por la noche y los 40 ºC durante el día, advirtió el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Llamado a la prudencia

Aunque las autoridades anularon varios eventos deportivos y atrasaron una semana los exámenes orales para obtener el diploma de bachiller, sí permitirán de manera general las festividades previstas para la Fiesta de la Música, aunque algunas ciudades las cancelaron.

No obstante, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, llamó a la prudencia: "El alcohol, con el calor, provoca consecuencias muy importantes" para la salud; "nos deshidratamos el doble o el triple" y "acabamos en urgencias mucho más rápido".

Francia vive la primavera más cálida desde que comenzaron los registros en el año 1900, con una temperatura media nacional entre marzo y mayo alrededor de 1°C por encima de lo normal. Los científicos advierten que las olas de calor en Europa son cada vez más frecuentes como resultado del cambio climático.

La actual ola de calor en Francia podría alcanzar una intensidad equivalente a la registrada en agosto de 2003, que marcó un récord de muertes, casi 15.000 personas, pero será "más precoz", advirtió este viernes la directora de Météo France, Sophie Voirin, en una conferencia de prensa.