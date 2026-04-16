¿Qué dijo Tomás Rodríguez tras su esperado gol?

El delantero panameño Tomás Rodríguez despertó en las redes luego de haber fallado un penal el domingo anterior ante Liberia.

Su anotación ante Sporting FC (3-1) en la final del Torneo de Copa significó un desahogo total para el atacante.

En la transmisión de Teletica Deportes Radio, Tomás agradeció a sus compañeros por haberlo acuerpado durante la semana y también por haber celebrado con él la anotación frente a los albos.

"Sufrí mucho el domingo pasado, nadie quiere fallar un penal, menos con esta camiseta, lo que representa, menos en La Cueva. El día de hoy marca mi esfuerzo, mis compañeros lo saben, les agradezco a ellos, hoy tuve una noche muy bonita para mi carrera, espero que esto me sirva de enseñanza", dijo Rodríguez.

El atacante espera que su olfato goleador tenga un antes y después a partir de este miércoles.

"Para cualquier delantero es importante marcar un gol, da confianza, siempre estamos anhelado marcar con el Deportivo Saprissa, nadie quiere fallar un gol, este plantel es muy humano, mis compañeros me levantaron, estaba molesto, no queríamos perder, perdimos el liderato y hoy podemos levantar un título", añadió.

Además, Rodríguez dejó claro que el camerino lo ha acuerpado y le ha permitido ir paso a paso para mantener vivo su sueño mundialista.

"Tengo un poco de presión porque estoy encaminado a poder pertenecer a la Selección de mi país que ya lo he hecho en eliminatoria y Copa Oro. Tengo que seguir, hoy es una linda noche, pero debo pasar la página y todavía vienen partidos muy importantes para Saprissa", agregó el canalero.

Por último sobre el clásico de este domingo a las 5 p. m., Rodríguez expresó: "Esperemos que la anotación de hoy me traiga energía positivo".