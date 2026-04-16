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Medford: "Vi equipos celebrando este campeonato por qué no lo podemos hacer igual"
Fidel Escobar se fue con premio en la final del Torneo de Copa
¡Saprissa campeón de Copa! Los morados tienen una alegría antes del clásico
¿Qué dijo Tomás Rodríguez tras su esperado gol?
El atacante panameño habló de todo: su presente, su anotación, el sueño mundialista y el clásico.
El delantero panameño Tomás Rodríguez despertó en las redes luego de haber fallado un penal el domingo anterior ante Liberia.
Su anotación ante Sporting FC (3-1) en la final del Torneo de Copa significó un desahogo total para el atacante.
En la transmisión de Teletica Deportes Radio, Tomás agradeció a sus compañeros por haberlo acuerpado durante la semana y también por haber celebrado con él la anotación frente a los albos.
"Sufrí mucho el domingo pasado, nadie quiere fallar un penal, menos con esta camiseta, lo que representa, menos en La Cueva. El día de hoy marca mi esfuerzo, mis compañeros lo saben, les agradezco a ellos, hoy tuve una noche muy bonita para mi carrera, espero que esto me sirva de enseñanza", dijo Rodríguez.
El atacante espera que su olfato goleador tenga un antes y después a partir de este miércoles.
"Para cualquier delantero es importante marcar un gol, da confianza, siempre estamos anhelado marcar con el Deportivo Saprissa, nadie quiere fallar un gol, este plantel es muy humano, mis compañeros me levantaron, estaba molesto, no queríamos perder, perdimos el liderato y hoy podemos levantar un título", añadió.
Además, Rodríguez dejó claro que el camerino lo ha acuerpado y le ha permitido ir paso a paso para mantener vivo su sueño mundialista.
"Tengo un poco de presión porque estoy encaminado a poder pertenecer a la Selección de mi país que ya lo he hecho en eliminatoria y Copa Oro. Tengo que seguir, hoy es una linda noche, pero debo pasar la página y todavía vienen partidos muy importantes para Saprissa", agregó el canalero.
Por último sobre el clásico de este domingo a las 5 p. m., Rodríguez expresó: "Esperemos que la anotación de hoy me traiga energía positivo".
Medford: "Vi equipos celebrando este campeonato por qué no lo podemos hacer igual"
El técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, se mostró muy satisfecho y alegre luego de ganar el Torneo de Copa, tras vencer 3-1 a Sporting FC en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.
Estas fueron las declaraciones de Hernán Medford en Teletica Deportes Radio tras la obtención del título de Copa:
Título de Copa: Un título más que suma la institución, es importante. Nosotros le dimos importancia, en el pasado vi equipos celebrando este campeonato, por qué no podemos celebrar igual, con mucho mérito lo logramos.
Motivación para el cierre de temporada: Es una gran motivación para lo que se viene, es un título más para esta institución, hay que disfrutarlo, los muchachos tienen derecho. Los chiquillos jugaron muy bien, tengo que felicitarlos.
Fidel Escobar se fue con premio en la final del Torneo de Copa
El defensor panameño del Saprissa, Fidel Escobar, volvió a sonreír esta temporada y de qué forma: en una final de Torneo de Copa.
Tras superar una lesión en la espalda, Escobar marcó el primer gol del triunfo morado 3-1 frente a Sporting.
¡Saprissa campeón de Copa! Los morados tienen una alegría antes del clásico
El Deportivo Saprissa quedó campeón del Torneo de Copa. Lo hizo de buena manera, con buen fútbol, sangre joven y muchos deseos de dejarse un título que servirá de regocijo para la etapa final de la temporada y buscar lo que tanto ansía el equipo: la 41.
El panameño Fidel Escobar (44'), el cubano Luis Javier Paradela (50') y el canalero Tomás Rodríguez (90+4') marcaron los goles con que los morados vencieron 3-1 a Sporting FC. Ariel Rodríguez falló un penal al 78'.