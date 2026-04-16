Fidel Escobar se fue con premio en la final del Torneo de Copa

El defensor panameño del Saprissa, Fidel Escobar, volvió a sonreír esta temporada y de qué forma: en una final de Torneo de Copa.

Tras superar una lesión en la espalda, Escobar marcó el primer gol del triunfo morado 3-1 frente a Sporting.

Escobar aprovechó la transmisión de FUTV para agradecer el apoyo en todo este proceso.

"Hoy lo di todo, me siento muy contento de haber ganado un título más con Saprissa", comentó Escobar.

Al ser consultado por los 90 minutos que jugó y cómo se sintió tras volver a disputar un partido completo, Fidel respondió que solo aquejó del "ahogo" normal por estar tres meses casi sin jugar, debido a que solo disputó 10 minutos el domingo anterior frente a Liberia.

"Yo estaba mentalizado, incluso cuando marcamos el segundo gol, el doctor me preguntó que cómo me sentí, yo decía que estaba ahogado pero quería terminar el partido. Vengo de un proceso muy largo, pero estoy muy feliz", añadió.

Para concluir, Fidel destacó que "este gol me motivó más, quiero agradecer a mi esposa, familia, hijos, a mi mamá que está allá arriba que fue la que me dio estas fuerzas, a la afición y al equipo".