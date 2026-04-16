Medford: "Vi equipos celebrando este campeonato por qué no lo podemos hacer igual"

El técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, se mostró muy satisfecho y alegre luego de ganar el Torneo de Copa, tras vencer 3-1 a Sporting FC en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Estas fueron las declaraciones de Hernán Medford en Teletica Deportes Radio tras la obtención del título de Copa:

Título de Copa: Un título más que suma la institución, es importante. Nosotros le dimos importancia, en el pasado vi equipos celebrando este campeonato, por qué no podemos celebrar igual, con mucho mérito lo logramos.

Motivación para el cierre de temporada: Es una gran motivación para lo que se viene, es un título más para esta institución, hay que disfrutarlo, los muchachos tienen derecho. Los chiquillos jugaron muy bien, tengo que felicitarlos.

Noche redonda por los jóvenes y experimentados: Hay que felicitarlos. Un título más que puedo sumar a mi currículum, esto es gracias a los muchachos, agradecido con la directiva, con Erick Lonis que manejó para que yo viniera acá, cuerpo técnico y afición.

Goles de Tomas Rodríguez y Fidel Escobar: Todos tienen mi confianza, le he dado confianza a todos los muchachos, ahora la competencia está muy brava, muy buena.

Chamacos: Eso es poco a poco, hay que ir poco a poco, yo debuté jóvenes sin necesitdad de la regla.

