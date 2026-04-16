¡Saprissa campeón de Copa! Los morados tienen una alegría antes del clásico

El Deportivo Saprissa quedó campeón del Torneo de Copa. Lo hizo de buena manera, con buen fútbol, sangre joven y muchos deseos de dejarse un título que servirá de regocijo para la etapa final de la temporada y buscar lo que tanto ansía el equipo: la 41.

El panameño Fidel Escobar (44'), el cubano Luis Javier Paradela (50') y el canalero Tomás Rodríguez (90+4') marcaron los goles con que los morados vencieron 3-1 a Sporting FC. Ariel Rodríguez falló un penal al 78'.

Por parte de los albos concretó Josimar Méndez (73').

La final se jugó con una muy buena afluencia de público en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, en Liberia.

Dos goles con sabor especial

El tanto de Fidel tuvo un sabor especial, pues ha tenido un semestre complicado por una hernia en la espalda, aunque aún sueña con el Mundial.

En lo que va del campeonato, Escobar tan solo jugó 10 minutos el fin de semana anterior contra Liberia (1-2) y este miércoles tuvo su primera titularidad, su premio fue la anotación en esta final.

Pero no solo Escobar sonrió sino también su compatriota: Tomás Rodríguez.

Rodríguez logró dejar atrás cuestionamientos por su falta de gol y concretó el tanto de la tranquilidad y el título al cierre del juego.

En la celebración todos los jugadores del banquillo fueron a festejarlo con él como símbolo de unión.

Segundo penal fallado de manera consecutiva

El domingo anterior fue el panameño Tomás Rodríguez y este miércoles fue Ariel Rodríguez.

Al 78', Ariel tuvo la oportunidad desde los once pasos y estrelló su remate en el palo derecho del portero Johnny Álvarez.

Rodríguez intentó aprovechar el rechazo para anotar, pero estaba fuera de juego, aunque el remate ya se había ido a saque de puerta.

Empujón previo al clásico

Este cetro llega en la previa de un partido vital de la temporada como es el clásico nacional de este domingo a las 5 p. m. en el Morera Soto.

Los morados tienen tres años de no ganar en el reducto liguista y ahora con este cetro llegan con más confianza para el crucial partido del campeonato nacional.

Goles del partido: