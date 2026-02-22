Paradela: “Es un clásico diferente por la anotación, por el ambiente y por el triunfo”

Luis Javier Paradela regresó al Saprissa para este Clausura 2026, tras su paso por el fútbol de Rumanía. El atacante celebró su vuelta anotando uno de los dos goles de la victoria morada ante Alajuelense este sábado por la noche.

“Había mucha ilusión cuando vine al Deportivo Saprissa. Hoy (sábado) es un clásico diferente por la anotación, por el ambiente y por el triunfo. Siempre afronto todos los partidos con la misma seriedad. Sabemos lo que es un clásico y siempre se da el 200% por lo que significa y por lo que se juega. Contento y feliz de anotar y dar los tres puntos, que es el objetivo”, explicó el cubano.

De acuerdo con Paradela, fue muy importante que el equipo saliera con mucha energía y determinación, lo que les permitió, con su gol, abrir el marcador al minuto 6 de juego.

“El secreto para el primer gol fue salir con todo, con todas las ganas de irnos encima a ellos. Sabíamos que esta noche somos fuertes y que en los primeros 20 minutos siempre tenemos que estar arriba de ellos y tratar de anotar”, señaló.

El atacante confirmó que sigue buscando su mejor momento físico.

“Ahí vamos trabajando. Creo que ya podemos estar en un 90% o 95% de rendimiento. Tenemos que seguir trabajando para poder alcanzar ese 100%, que es el objetivo”, concluyó Paradela.