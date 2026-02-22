Hernán Medford: “Ganarle al Macho es ganarle a uno de los mejores de la historia del país”

El Saprissa de Hernán Medford llegó a cinco partidos sin conocer la derrota. El triunfo 2-1 de este sábado ante Alajuelense tuvo un valor especial para el técnico morado.

“Ganarle al Macho es ganarle a uno de los mejores de la historia del país. Hoy le gané a mi amigo”, detalló el “Pelícano”, en referencia a Óscar “Macho” Ramírez.

El resultado fue redondo para los tibaseños, según el análisis del entrenador.

“Hicimos lo que entrenamos durante la semana y se obtienen los puntos con todos los méritos”, explicó.

Medford fue contundente al valorar lo ocurrido en la cancha: “Le pasamos por encima en el segundo tiempo y lo ganamos con muchos méritos”.

El cambio en el banquillo parece haberle sentado bien al equipo, que no solo mantiene el invicto, sino que continúa escalando posiciones en la tabla de clasificación.

Para el estratega de la “S”, derrotar a la Liga tiene un significado adicional.

“Era un momento importante, lo fue y lo disfrutamos con el público. Fue una pequeña fiesta. Son tres puntos, pero es un partido diferente”, concluyó Medford.