Óscar Ramírez: “Molesta no estar bien con los ganes en el campeonato”

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, analizó el presente de su equipo, que este sábado cayó en casa de Saprissa por marcador 2-1.

El Macho trató varios temas, que resumimos a ciontiunuiacion.

Arbitraje y derrotas ante equipos tradicionales

No, sobre el arbitraje no, ya uno mide el criterio. Creo que uno entiende, ya es viejo y sabe por dónde andan las cosas. Simplemente vamos a seguir luchando en la cancha, que es donde nos podemos defender.

Tal vez el semestre pasado fue diferente, pero ahora hay que lidiar con eso y ocuparnos. Estamos bajos en puntos, lo entendemos y sabemos que quedan 10 partidos, 30 puntos. Tenemos que buscar ese puntaje importante para pensar en meternos en lo que es semifinales.

Análisis futbolístico y margen de error

Futbolísticamente, desgraciadamente perdimos. Todo lo que diga va a parecer que no sirvió porque perdimos. Pero hubo buenos momentos. A partir del gol de Saprissa en el primer tiempo, control total del partido, jugamos en los cuadrados, llegamos por los costados, velocidad.

Si fútbol es ganar 2-1, no puedo debatir.

Enfrentamiento táctico ante Medford

Lo que habíamos planeado, el primer tiempo se desarrolló así. Los primeros 10 o 15 minutos ellos tuvieron la fuerza del estadio, la emotividad. Luego el partido fue a lo planeado.

En lugar de jugar con dos en base, jugamos con uno, con dos interiores, dos extremos rápidos y el centro delantero. Hubo tres o cuatro remates con dificultad para el portero. Bran remató dos seguidas, respondió bien el muchacho, que era uno de los puntos que queríamos probar.

En el segundo tiempo, los primeros 15 o 20 minutos nos costó el arranque, empezamos a perder bolas y a ser imprecisos, regalamos muchas por el centro y eran peligrosas. Después se emparejó. La expulsión también marca.

inutos de arranque y presión del estadio

“Los que hemos estado en este estadio sabemos que siempre hay una parte emotiva y hay que estar preparados para aguantar esos 10 o 15 minutos que por naturaleza Saprissa lo hace.

Aspecto emocional y mala racha

Creo que ha habido momentos buenos, pero con un error que cometamos nos lo cobran y eso complica los partidos. Volvemos ansiosos y cuesta revertirlo.

Hemos tenido ventajas, como con Liberia y Herediano, y en menos de cinco minutos las perdemos. Son cosas que hemos hablado y tratado de manejar como grupo.

La única manera es ganando, aunque sea 1-0, para recuperar ese envión con un gane. Es más unión de grupo y estar todos juntos.”