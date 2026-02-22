El Saprissa de Medford sigue sin perder tras derrotar a Alajuelense

Ya son cinco. El Saprissa de Hernán Medford no pierde y este sábado se dejó el clásico nacional tras derrotar 2-1 a Alajuelense en el estadio Ricardo Saprissa.

De arranque, los tibaseños fueron superiores y lograron abrir el marcador muy temprano. Al minuto 6, Mariano Torres lanzó un centro y Javier Paradela ganó en las alturas para desatar la celebración morada.

El envión anímico favoreció a los locales, que presionaron a los rojinegros. Sin embargo, Óscar Ramírez ajustó y su equipo comenzó a sentirse más cómodo en el césped.

Así cayó el empate. Luis Rinaldo Cisneros cerró en el segundo palo y firmó el 1-1 con la colaboración de Aarón Madriz, quien no logró contener el remate.

En la segunda parte sobró la pierna fuerte. El juego fue ríspido, poco vistoso y parecía encaminarse al empate. Mientras Medford buscaba cómo romper la igualdad, Ramírez intentaba cerrarle los espacios al rival.

Pero llegó una falta de penal en el área manuda. Ariel Rodríguez tomó el balón, lo colocó en el punto blanco y remató. Washington Ortega rozó la pelota, pero no logró detener el disparo: 2-1 al minuto 82.

El cierre fue tenso, aunque no hubo más goles, solo una gran celebración morada.

En la próxima jornada, Saprissa visitará a Guadalupe, mientras que Alajuelense jugará ante Puntarenas.