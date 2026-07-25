Medford destaca el rendimiento del equipo y celebra el regreso de Newton
El estratega morado aseguró que el equipo cumplió con lo trabajado durante la pretemporada.
El técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, se mostró satisfecho tras la contundente victoria 5-1 sobre Pérez Zeledón este viernes, en el inicio del Torneo de Apertura 2026.
El estratega morado aseguró que el equipo cumplió con lo trabajado durante la pretemporada y resaltó tanto el desempeño colectivo como el regreso goleador de Newton Williams y el prometedor debut de Fabricio Urbina, quien también logró anotar.
"Me agradó todo lo que hizo el equipo. A veces los partidos no se pueden analizar si no tienen goles; hicimos un buen primer tiempo y un segundo contundente. Sé que se dieron cosas curiosas: el regreso de Newton, muy bueno, y el debut de Urbina con gol. Me deja muy contento todo lo que se hizo, confirmar lo que hacemos es bueno y estoy feliz por los muchachos", expresó Medford.
El técnico señaló que comenzar el campeonato con una actuación de este nivel representa un importante impulso de cara a los próximos retos, especialmente por la cercanía del debut en la Copa Centroamericana.
"Se inicia un torneo y es importante empezar así. Se inició bien, los muchachos entendieron todo lo trabajado en la pretemporada y se confirmó. Estoy muy contento por lo que pasó y porque viene el miércoles el torneo centroamericano; el marcador que se vio me deja tranquilo", comentó.
Medford también dedicó palabras al regreso de Newton Williams, quien volvió a las canchas tras superar una lesión y marcó en su reaparición. El técnico destacó el respaldo que recibió el futbolista por parte del plantel durante su recuperación y aseguró que la competencia interna fortalecerá al equipo.
"Newton lo dijo hoy: que la pasó difícil por la lesión. El apoyo de los muchachos fue incondicional y esto hace ver que es un buen grupo. A él se le acompañó y vea cómo paga con gol. Lo bueno es que la competencia se vuelve interesante", concluyó.
Con este resultado, Saprissa inicia el campeonato con una goleada y ahora se prepara para el partido ante el UMECIT de Panamá el próximo miércoles.