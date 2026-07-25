Medford destaca el rendimiento del equipo y celebra el regreso de Newton

El técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, se mostró satisfecho tras la contundente victoria 5-1 sobre Pérez Zeledón este viernes, en el inicio del Torneo de Apertura 2026.

El estratega morado aseguró que el equipo cumplió con lo trabajado durante la pretemporada y resaltó tanto el desempeño colectivo como el regreso goleador de Newton Williams y el prometedor debut de Fabricio Urbina, quien también logró anotar.

"Me agradó todo lo que hizo el equipo. A veces los partidos no se pueden analizar si no tienen goles; hicimos un buen primer tiempo y un segundo contundente. Sé que se dieron cosas curiosas: el regreso de Newton, muy bueno, y el debut de Urbina con gol. Me deja muy contento todo lo que se hizo, confirmar lo que hacemos es bueno y estoy feliz por los muchachos", expresó Medford.

El técnico señaló que comenzar el campeonato con una actuación de este nivel representa un importante impulso de cara a los próximos retos, especialmente por la cercanía del debut en la Copa Centroamericana.

"Se inicia un torneo y es importante empezar así. Se inició bien, los muchachos entendieron todo lo trabajado en la pretemporada y se confirmó. Estoy muy contento por lo que pasó y porque viene el miércoles el torneo centroamericano; el marcador que se vio me deja tranquilo", comentó.

Medford también dedicó palabras al regreso de Newton Williams, quien volvió a las canchas tras superar una lesión y marcó en su reaparición. El técnico destacó el respaldo que recibió el futbolista por parte del plantel durante su recuperación y aseguró que la competencia interna fortalecerá al equipo.

"Newton lo dijo hoy: que la pasó difícil por la lesión. El apoyo de los muchachos fue incondicional y esto hace ver que es un buen grupo. A él se le acompañó y vea cómo paga con gol. Lo bueno es que la competencia se vuelve interesante", concluyó.

Con este resultado, Saprissa inicia el campeonato con una goleada y ahora se prepara para el partido ante el UMECIT de Panamá el próximo miércoles.







