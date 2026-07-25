Newton Williams regresa de su lesión con gol y un festejo cargado de emoción

El 29 de julio de 2025, Newton Williams debutó con Saprissa y anotó. Este 24 de julio volvió a celebrar, tras recuperarse de la lesión que sufrió en aquella primera presentación con los morados.

En la goleada de 5-1 sobre Pérez Zeledón, el panameño se reencontró con el fútbol y con el gol. Lo celebró entre lágrimas, arropado por todos sus compañeros, mientras la afición le dedicaba una ovación.

Corría el minuto 70 cuando Luis Javier Paradela cobró un saque de banda que dejó a Williams de frente al marco defendido por Bryan Segura. El atacante no desaprovechó la oportunidad y definió para firmar un tanto cargado de desahogo.





“Él dijo que la pasó difícil con la lesión y que el apoyo de los muchachos fue incondicional, que siempre estuvo acompañado. Esto es muestra de un gran grupo”, comentó el técnico Hernán Medford sobre la anotación del panameño.

La dirigencia morada también respaldó al delantero durante su proceso de recuperación. Pese a la lesión, Saprissa le renovó el contrato, una muestra de la confianza que mantiene en sus condiciones. En la primera jornada del Apertura 2026, Williams respondió con un gol en su regreso a las canchas.