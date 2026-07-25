Luis Javier Paradela lidera a Saprissa en la goleada ante Pérez Zeledón

Saprissa inició el Apertura 2026 con una goleada de 5-1 sobre Pérez Zeledón.

La goleada se construyó en la segunda parte, cuando los morados desataron un vendaval ofensivo que el conjunto generaleño no pudo contener.

Quien lideró el ataque tibaseño fue Luis Javier Paradela.

El cubano marcó un doblete y tuvo participación directa en otros dos tantos del Monstruo.

Paradela celebró al 59' y al 67', primero con un remate de pierna izquierda y luego con una definición de derecha.

Además, asistió a Orlando Sinclair para el primer tanto de los morados al 47'. Al 70', un saque de banda del cubano terminó en los pies de Newton Williams, quien definió frente a Bryan Segura para celebrar un gol lleno de desahogo tras una larga lesión.

El quinto tanto lo anotó Fabricio Urbina al 82', mientras que el descuento de la visita fue obra de José Alvarado al 55'.

En la próxima jornada, Saprissa recibirá a San Carlos, mientras que Pérez Zeledón será local ante Cartaginés.