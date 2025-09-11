Lo de Saprissa no era solo tema de director técnico

En conferencias de prensa en el mundo siempre los técnicos asumen toda la responsabilidad de los resultados de sus equipos. Eso es sí, es como un código en el fútbol.

En el Monstruo despidieron a Paulo César Wanchope, pero el equipo no levanta. De hecho, se llevó dos golpes muy fuertes.

Tras la era de Chope en la S, el club quedó eliminado de Copa Centroamericana con Motagua (0-0), cayó en el clásico nacional (0-1) y perdió en Puntarenas (3-1). Solo pudo golear a Sporting FC (4-0), el último lugar del torneo.

Las críticas continúan, pero más allá de los cuestionamientos, la puesta en cancha no varía. El nuevo cuerpo técnico no logra encontrar respuestas para tener un equipo que llene el ojo a sus aficionados con buen fútbol y resultados positivos.

Con el cambio de timón, el tema ahora se centra en el rendimiento individual de jugadores, según el propio Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo.

Lonis habló de "tomar medidas ya para que eso no suceda nuevamente". "Tenemos que analizar por qué algunos jugadores no están en su nivel y darles el espacio para que se pongan en su nivel y poner otros que nos aporten”, añadió Lonis en Estadio TD+.

El administrativo morado dejó algo muy claro: "Desde hoy estamos pensando en medidas".

El rendimiento individual de algunos jugadores está lejos de su mejor versión que han mostrado en torneos anteriores, algunas lesiones han pasado factura, pero el grueso del plantel no ha levantado la mano para marcar diferencia en los momentos complejos en lo que va de temporada.

El torneo nacional marcha por la fecha 7 de 18. La S marcha quinta con 10 puntos, está a una unidad del cuarto (Herediano) y del tercero (Cartaginés), a tres del segundo (Pérez Zeledón) y a cuatro de Liberia (líder).