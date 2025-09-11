David Guzmán: ¿Cómo vamos a hablar de crisis si venimos, hace un año, de ganar cuatro títulos?
El volante morado habló tras la derrota ante Puntarenas FC.
David Guzmán fue el encargado de dar la cara en el Saprissa tras una nueva derrota, esta vez a manos de Puntarenas FC (3-1).
El volante regresó a la titularidad tras una lesión y aseguró que no se puede hablar de crisis en el equipo.
“¿Cómo vamos a hablar de crisis si venimos, obviamente hace un año, de ganar cuatro títulos?”, respondió al periodista de Tigo Sports en la entrevista flash.
“Como vamos a hablar de crisis si venimos hace 1 año de ganar 4 campeonatos”, David Guzmán tras caer en Puntarenas. pic.twitter.com/83yacgOx67— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 11, 2025
Guzmán continuó explicando que sí son conscientes de que pasan por un mal momento.
“Me parece que en ese momento no éramos el peor equipo y ahora no somos el mejor equipo. Creo que nosotros tenemos que seguir trabajando, de que estamos pasando por un mal momento, sí, pero todavía queda campeonato también. Tenemos que lavarnos la cara en la segunda fase y darle para adelante”, mencionó uno de los líderes del plantel.
Saprissa cosechó así su segunda derrota consecutiva, pues, también perdieron el clásico nacional ante Alajuelense del pasado 30 de agosto y de momento están fuera de la zona de clasificación.