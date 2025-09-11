Erick Lonis: “Tenemos que analizar por qué algunos jugadores no están en su nivel”

Erick Lonis se mostró preocupado, pero analizó con la razón el mal momento que vive el Saprissa.

El miembro del Comité Deportivo se mostró preocupado tras la derrota ante Puntarenas FC (3-1).

“Hoy somos conscientes de lo que significa este resultado tanto en el marcador, pero también en lo que pasó dentro de la cancha. Nos superaron en todo. No le quiero quitar absolutamente ningún mérito a Puntarenas ni a sus jugadores.

“Jugaron bien, pero también vimos facilidades que un equipo como nosotros no debe dar. Y el tema de eso es que nosotros tenemos que tomar medidas ya para que eso no suceda nuevamente porque es un campeonato muy corto, tenemos que clasificar”, mencionó Lonis al programa Estadio TD7.

Pero el excapitán morado reconoció que hay algunos jugadores que tienen que mejorar su nivel.

“Una vez clasificados ya sabemos que los equipos llegan con otro impulso, pero también tenemos que analizar por qué algunos jugadores no están en su nivel y darles el espacio para que se pongan en su nivel y poner otros que nos aporten. Es este momento, el nivel, el empuje, la parte física, todo lo que necesitamos”, añadió.

​Lonis admitió que ha intentado realizar esos cambios, pero de alguna forma llegó a sentirse como “atado de manos” en ciertos aspectos de la institución.

“Uno ha buscado las formas de tratar de hacer esos cambios, pero no es tan fácil, digamos, porque golpea las finanzas de nuestra institución. Entonces, estamos en cierta forma, con cierta camisa de fuerza para hacer esos cambios, pero siempre hay un margen y yo creo que lo hemos venido haciendo.

“Hay jugadores que por diferentes razones han ido de préstamo, otros han rescindido, otros este les hemos finiquitado el contrato, que es sumamente caro, pero ya desde hoy estamos pensando en medidas”, puntualizó.

Saprissa buscará levantar su nivel este domingo cuando reciba a Guadalupe FC a las 11 a. m. en la Cueva.