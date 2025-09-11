Vladimir Quesada admite mal momento del Saprissa: “No nos vamos a cruzar de brazos”

Saprissa volvió a tropezar en el Torneo de Apertura 2025 al caer 3-1 frente a Puntarenas FC en el estadio Lito Pérez, resultado que agrava su crisis de resultados.

El técnico Vladimir Quesada no escondió su descontento por el desempeño de su equipo y reconoció que atraviesan un momento complicado.

“No es grato para nosotros, pero tenemos que afrontarlo. La presentación de hoy no es la que hubiésemos querido. Los muchachos hicieron una gran semana en los entrenamientos, esperábamos un gran partido”, expresó tras el encuentro.

El estratega insistió en que el plantel seguirá trabajando con intensidad y que realizarán un análisis profundo para encontrar respuestas.

“Creemos que este mal momento tiene que pasar y no nos vamos a cruzar de brazos. Vamos a hacer un análisis más profundo de lo que hemos hecho”, afirmó.

Quesada señaló que, a diferencia de partidos anteriores en los que generaron ocasiones claras de gol, en Puntarenas el equipo careció de ideas ofensivas y claridad en el juego.

“En los partidos anteriores, aunque el resultado no era lo esperado, tuvimos muchas ocasiones de gol, jugadas a balón parado… Hoy nada de eso pasó. Sí, la cancha nos afectó, pero al frente tuvimos un rival que se esmeró por hacer las cosas bien”, indicó.

​Además, añadió que “el camerino está triste, hay un luto enorme porque trabajaron muy bien durante la semana y no se pudo reflejar en el terreno de juego”, concluyó.

Con este revés, Saprissa se mantiene lejos de los puestos de clasificación.