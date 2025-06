‘Upskilling’ o extinción: el reto laboral del 2025

Carlos Aguirre / Consultor Desarrollo Humano Estratégico.



El mundo laboral está cambiando a una velocidad vertiginosa. Con la irrupción de nuevas tecnologías, la automatización y la inteligencia artificial, muchas tareas que antes eran realizadas por humanos están siendo asumidas por máquinas. En este contexto, el aprendizaje continuo y la mejora constante de habilidades no son solo una ventaja competitiva, sino una necesidad ineludible.

La brecha de habilidades en un mundo tecnológico

Uno de los grandes desafíos que enfrentarán los trabajadores en 2025 es la brecha de habilidades. Según estudios recientes, más del 50% de los empleados necesitarán una reestructuración de sus competencias en los próximos cinco años para mantenerse relevantes en el mercado laboral (World Economic Forum, 2024). Las empresas que no inviertan en la capacitación de sus empleados corren el riesgo de quedar rezagadas frente a aquellas que apuesten por el upskilling.

El problema radica en que muchas organizaciones no cuentan con estrategias claras para la formación continua. A menudo, la capacitación se ve como un gasto y no como una inversión. Sin embargo, las compañías que promueven el desarrollo de sus empleados no solo mejoran su productividad, sino que también incrementan la satisfacción y el compromiso laboral (McKinsey & Company, 2023).

¿Qué habilidades serán clave en 2025?

Las competencias del futuro no solo se centran en la tecnología, sino también en habilidades humanas que las máquinas no pueden replicar fácilmente. Algunas de las habilidades clave incluyen:

Pensamiento crítico y resolución de problemas: La capacidad de analizar situaciones complejas y tomar decisiones fundamentadas será crucial en un entorno cambiante (Harvard Business Review, 2024).

Adaptabilidad y resiliencia: Los trabajadores deben estar preparados para enfrentar transformaciones rápidas sin perder eficiencia ni motivación (Deloitte, 2023).

Alfabetización digital: No se trata solo de saber usar herramientas tecnológicas, sino de comprender su funcionamiento y aprovecharlas para mejorar el rendimiento laboral (PwC, 2024).

Creatividad e innovación: A medida que las máquinas asumen tareas repetitivas, la creatividad se vuelve un diferenciador clave en la solución de problemas y la generación de nuevas ideas (Forbes, 2024).

Inteligencia emocional y liderazgo: La capacidad de gestionar equipos, inspirar a otros y comunicarse de manera efectiva seguirá siendo una habilidad esencial en cualquier sector (Gallup, 2024).

​Empresas y empleados: un esfuerzo conjunto

Para que el upskilling sea efectivo, es necesario un compromiso tanto por parte de las empresas como de los empleados. Las organizaciones deben implementar programas de formación que faciliten el aprendizaje continuo, ya sea a través de plataformas digitales, mentorías o capacitaciones internas (LinkedIn Learning, 2023).

Por otro lado, los trabajadores deben asumir un rol proactivo en su desarrollo profesional. La autogestión del aprendizaje, la curiosidad intelectual y la disposición para adquirir nuevas competencias serán elementos determinantes en su empleabilidad futura.

En conclusión, el 2025 no solo traerá cambios en las estructuras organizacionales, sino también en la manera en que los empleados interactúan con la tecnología y el conocimiento.

Aquellos que no se adapten al nuevo panorama laboral corren el riesgo de quedar obsoletos. La clave está en la formación continua y en una mentalidad abierta al aprendizaje. En un mundo donde el cambio es la única constante, el upskilling se convierte en la mejor estrategia para garantizar la relevancia y el crecimiento profesional.

