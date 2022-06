Tendencias en recursos humanos para el 2022

6 de junio de 2022, 8:00 AM

Carlos Aguirre / Consultor Desarrollo Humano Estratégico.

Incorporar el trabajo híbrido de manera permanente.

El trabajo híbrido aún enfrenta muchos obstáculos en su implementación, lo cual es particularmente relevante si se considera que el 90% de los empleadores planea adoptar o continuar un modelo laboral híbrido para sus trabajadores del conocimiento (Kropp y McRae, 2022).

Sin embargo, Kropp y McRae (2022) afirman que la complejidad de aplicar este modelo provocará que algunos empleadores exijan un regreso presencial a la oficina. De acuerdo con estos autores, entre los problemas que muchas organizaciones mencionan para obligar a volver a la presencialidad se encuentran:

Mal desempeño del negocio que los directores ejecutivos tratan de explicar como una consecuencia del trabajo híbrido.

Mayor rotación de los empleados trabajando en un horario híbrido.

Informes anecdóticos de empleados híbridos que trabajan en múltiples lugares a la misma vez.

La percepción de una pérdida de la cultura organizacional.

Aunque existan organizaciones que sigan apoyando un modelo de trabajo solo presencial, esto no es necesariamente lo que los trabajadores desean. Al contrario, la encuesta Accenture Future of Work Study (2021), que exploró lo que las personas necesitan para estar saludables y productivas en esta era nueva del trabajo después de la pandemia, demuestra que el trabajo híbrido es el modelo preferido, pues contó con la preferencia del 83 % de los empleadores.

Entre los motivos por los cuales el trabajo híbrido es el preferido por la mayoría de los colaboradores está la mejoría en la salud mental, pues, durante los inicios de la pandemia por la COVID-19, quienes adoptaron este modelo mencionaron haber experimentado menos desgaste que aquellos que trabajaron de manera completamente presencial o remota (Accenture, 2021).

Por su parte, la encuesta también expone como el 63% de las empresas de alto crecimiento han adoptado un modelo de trabajo enfocado en “la productividad en donde sea”. Es importante que los líderes piensen más allá de la ubicación física del trabajo y les brinden recursos a sus trabajadores de acuerdo con sus necesidades, ya que esto es una forma de generar bienestar en ellos.

Avanzar hacia una organización basada en las habilidades.

Green (2022) afirma que, para capitalizar las oportunidades y alcanzar las expectativas tanto de los líderes como de la fuerza de trabajo, las habilidades del personal del departamento de recursos humanos deberán evolucionar. Lo anterior es en especial relevante cuando se considera que, según el reporte The Evolving Role of Learning in Workforce Transformation, elaborado por Future Workplace y GP Estrategies, uno de los mayores problemas actuales dentro de las empresas es que, a menudo, Recursos Humanos se concentra en capacitar y mejorar las habilidades de otros departamentos, pero deja de lado a su propio personal.

Por ello, la investigación de Insight 22, citada por Green (2022), establece que Recursos Humanos debe concentrarse en el mejoramiento de ciertas habilidades específicas que requieren los trabajadores de su departamento, las cuales se pueden clasificar en tres grupos: impulsadas por los datos, guiadas por la experiencia y enfocadas en los negocios.

De esta forma, si bien siguen siendo fundamentales las habilidades tradicionales de los recursos humanos como manejar las relaciones, influenciar para el cambio y crear credibilidad (Styr, 2021), dentro de la era digital, ahora se debe seguir un enfoque basado en datos y evidencia para sus labores. Según Styr (2021), este cambio se resume en la idea adoptar habilidades, entre ellas, la alfabetización digital, para ofrecer experiencias integrales a los empleados, las cuales se lleven a cabo a través de tecnología innovadora y principios de design thinking (pensamiento de diseño), pues esto permitirá cumplir con las expectativas de la fuerza laboral.