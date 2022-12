Se acabó el año

5 de diciembre de 2022, 10:36 AM

Llegó el mes de diciembre y, con esto, el final del 2022. Estamos a muy pocos días de despedir un nuevo año. Esto pasa tan rápido; el día a día nos consume y salen situaciones que no esperábamos. Unas personas dirán que el 2022 ha sido su mejor año, algunos mencionarán que están deseando que se acabe y otros que no quieren que se termine debido a que aún tienen pendientes. La verdad es que el tiempo pasa y, como dicen algunos, no perdona, no nos espera y sigue segundo a segundo, minuto a minuto. Nos dan una orden de ajustarnos a un almanaque de 365 días, pero, cuando nos damos cuenta, se nos fue el año.