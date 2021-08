Carlos Aguirre / Consultor Desarrollo Humano Estratégico

A pesar de que las habilidades gerenciales han sido estudiadas a profundidad por múltiples teóricos y expertos en la materia, el contexto actual nos obliga a volver a abordarlas para examinar cómo estas deben operar en un contexto cada vez más globalizado y digital. Sin importar la situación en la que se vea envuelta una organización, el trabajo de un líder, según Shufutinsky, es poderse adaptar ágilmente a los cambios para así tomar decisiones que respondan a las nuevas demandas con rapidez y precisión.

Dentro de este nuevo contexto, también se debe tomar en cuenta el cambio radical que ha experimentado la sociedad a partir del surgimiento de la pandemia por la COVID-19. Bennis instaura la hipótesis de que históricamente han existido dos grandes amenazas para la estabilidad mundial: el liderazgo en un contexto altamente globalizado y las pandemias; precisamente, los dos aspectos que resaltan en la actualidad. Por ello, las diversas respuestas ante la crisis sanitaria demuestran el papel que tiene el liderazgo para determinar el éxito o el fracaso en el manejo de una de las organizaciones más complejas que pueda existir: un Estado.

Como ejemplo de estas diferencias en liderazgo, Hamilton (2020) menciona a países como Nueva Zelanda, Corea del Sur y Finlandia, cuyos respectivos presidentes demostraron respuestas organizadas y respaldadas por el criterio científico frente a la COVID-19. Por el contrario, otros países como Estados Unidos y Brasil tuvieron presidentes con agendas secretas y decisiones impulsivas, quienes apoyaron las teorías conspirativas y la difusión de información falsa, lo cual empeoró el impacto de esta crisis en sus poblaciones.

Ha llegado la hora de repensar el liderazgo en todos los ámbitos de su vida. Aquello que nos trajo hasta acá no nos llevará más lejos y eso incluye el liderazgo. Este es un tema que sale a relucir en cada crisis, pero pandemias como la actual solo suceden cada cien años. Por lo tanto, no podemos, no debemos, continuar con aquellos paradigmas que nos detienen y no permiten que su empresa, su país o su vida misma camine en la dirección correcta.

Estamos en la era del conocimiento, pero este también caduca y se requiere una buena dosis de un liderazgo diferente que nos impulse, que nos lleve, que nos posicione nuevamente en los lugares donde se desea estar.

Actualmente, se cuenta con mucha información de forma gratuita. Ahora más que nunca los cursos y las capacitaciones están al alcance de un clic, los cuales son vitales dentro de este repensar el liderazgo como una competencia necesaria para la realidad que nos está quedando. De esta forma, antes de que la COVID-19 sea parte de un pasado no muy agradable, la velocidad con la que cambiamos también debería aumentar.

Ese repensar nuestro liderazgo implica el volver a aprender, ya que las respuestas que se solían dar posiblemente funcionen muy poco en un mundo globalizado, digital e hiperconectado.