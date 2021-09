Que sea un momento memorable

Carlos Aguirre / Consultor Desarrollo Humano Estratégico

A los tiempos que estamos viviendo los podemos llamar de muchas maneras. Hoy más que nunca estamos sometidos a escuchar palabras que no eran tan frecuentes en nuestro quehacer y que quizás tengan un impacto en nuestras emociones, forma de pensar y actuar. Aunque queremos que esto pase pronto, vemos nuevas olas en cada uno de nuestros países, más personas que fallecen, desempleo, crisis económicas, desesperación, ansiedad y angustia. Todos vivimos la pandemia de diferentes formas y para algunos esta será una de las situaciones más difíciles que experimentará en su vida.

Sin embargo, en medio de todo esto, también es posible que lleguemos a pensar y sentirnos de manera muy diferente y, por ello, cambiar nuestro comportamiento. Al final, lamentablemente, podríamos convertirnos en cualquier persona menos la que hemos anhelado ser, ya que uno se puede transformar en lo que le sucede, no en lo que uno desea.

Hoy se estudia el método IKIGAI, donde IKI es vida y GAI nuestro propósito, es decir, aquello que vale la pena, nuestra razón de ser, así como muchas otras definiciones dadas a esta frase. Asimismo, los japones nuevamente tienen un concepto hermoso: ICHIGO_ICHIE, que significa literalmente “una vez, una oportunidad”. La frase significa que esto que nos encontramos viviendo no se repetirá nunca más, es darnos cuenta del carácter único de cada momento. Este concepto fue introducido por uno de los primeros maestros del té hace cuatro siglos.

Nos preocupamos demasiado por el pasado y por el futuro, lo cual nos genera angustia y ansiedad. No obstante, estos son tiempos para analizar lo que realmente vale la pena celebrar, vivir a plenitud y tratar a las personas que queremos como nunca lo hemos hecho. Se trata de volver a tener sueños que nos inspiren y que nos muevan a crear a pesar de las circunstancias.

Charlie Brown le dice a Snoopy: “¿Eres consciente que un día moriremos?” y Snoopy le responde: “Sí, pero el resto de los días no. Solo tenemos este momento para ser felices, para que este sea memorable”. No esperemos que la pandemia termine o que se dé un efecto rebaño del cual no estamos tan seguros de que llegará. Nada más conocemos el presente y eso debe ser suficiente para comenzar a tener momentos memorables, agradecer por lo que tenemos y cambiar la forma en que pensamos y actuamos, de manera que empecemos a sentir diferente y contagiar a esas personas que lideramos con una actitud que valga la pena.

Apreciemos los buenos momentos y pensemos que estamos en un ICHIGO_ICHIE, un momento que no se repetirá y, por lo tanto, hagámoslo memorable. Si en algún momento debo recordar el pasado, que esto no sea para generarme angustia, más bien felicidad. Es buscar más momentos memorables porque son únicos e irrepetibles.