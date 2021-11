Preguntas poderosas que se hacen los buenos líderes

¿En qué situaciones te has comportado como un guerrero? ¿Qué situaciones has superado siéndolo?

¿Qué conversación has aplazado desde hace mucho tiempo? ¿Cuáles son los costos que pagas por esto?

¿Qué trabajo te haría decir “De verdad me pagan por esto”?

¿Qué ciclos de tu vida no has cerrado y deberías hacerlo? ¿Cuál es el costo de no hacerlo?