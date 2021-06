Liderazgo en acción

Carlos Aguirre / Consultor Desarrollo Humano Estratégico

Liderazgo es acción, es pasar de las palabras al ejemplo puro, es donde las personas -los seguidores- nos pueden señalar como líderes, si es que ya se nos reconoce como tales. Por ejemplo, podemos encontrar muchos líderes, quizás a diario, solo debemos ponerle más atención a lo que pasa cada día en nuestro entorno.

Ante la pregunta, ¿cómo reconoceríamos a un buen líder por sus acciones?, las respuestas en un salón de clases no se harían esperar, ya que no es una pregunta para nada complicada, lo complicado es llevar estas acciones a cabo.

El pasado 12 de junio del 2021, Christian Eriksen cayó desplomado antes del final de la primera mitad del partido de la Eurocopa 2021, que enfrentaba a Dinamarca y Finlandia. Christian Eriksen ha pasado su primera noche en el hospital tras caer desplomado durante dicho juego, el estreno para daneses y finlandeses, donde estos últimos acabaron ganando el partido.

​Durante este suceso, lo primero que se observó fue la preocupación de todos, pero después salió una figura con un brazalete de capitán con su número cuatro en su espalda. Recordemos que portar el gafete de capitán de un equipo no es para cualquiera de sus miembros, sino solo para que ellos que hayan demostrado con sus acciones que son dignos representantes en todos los actos oficiales, tanto dentro como fuera de la cancha, de un país entero, tal y como en este caso.

¿Usted está demostrando su liderazgo con acciones?

¿Qué dicen o reflejan esas acciones?

Si al final queremos que se hable bien de nosotros, entonces hagamos cosas que valgan la pena escribir o escribamos un libro que valga la pena leer.

Simon Thorup Kjær, capitán del equipo danés, juega de defensa y su equipo actual es el A. C. Milán de la Serie A de Italia. En el hecho contado anteriormente sobre el colapso de Eriksen durante el partido, ¿qué hizo el capitán de la selección de Dinamarca?

Colocó a Eriksen de manera correcta.

Le dio los primeros auxilios.

Organizó a sus compañeros para proteger la privacidad de Eriksen.

Tranquilizó a sus familiares y compañeros.

Siempre estuvo atento a la situación en el campo de juego.

Quizás Thorup hizo más que eso, pero estas son las acciones que todo el mundo pudo observar en vivo, en una situación tan crítica donde lo que estaba en juego era la vida de su compañero, su amigo.

¿Cuáles son esas acciones que no necesariamente tienen que ver con la vida de un ser humano, pero que, en ocasiones, no las hacemos de la mejor forma? Actualmente, las empresas están llenas de colaboradores que teniendo la cinta de capitán no están corriendo a realizar las acciones correctas para el bien de sus compañeros, sus accionistas y el país.



Esta pandemia nos ha dejado ejemplos maravillosos de líderes que han pasado de las palabras a los hechos, de la inacción a la acción pura, quienes realizan acciones por el simple hecho de acordarse que portan la banda de capitán, sin importar la situación que deban correr.