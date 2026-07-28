“Juntos somos más fuertes”: el liderazgo que no necesita gritar para ser escuchado

Dra. Johanna Alvarado/ICF Young Leader Award.

"El líder no es aquel que hace más ruido, sino aquel que hace posible que otros brillen", inspirado en la filosofía del liderazgo servicial.

﻿



La primera impresión que no se olvida

Hay líderes que, al hablar, ocupan todo el espacio. Y hay otros que, al hablar, abren espacio. La primera vez que escuché a Luis de la Fuente —el entrenador riojano que acompañó a España a coronarse campeona del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina—, noté algo que rara vez encontramos, ya sea en el deporte, en las organizaciones, en los gobiernos o en las empresas: no habló de sí mismo. Habló de "ellos". De sus jugadores, de "esta generación".

Al término de la final, con la segunda estrella recién cosida al pecho de España, De la Fuente resumió su sentir con una frase que merece estudiarse en cualquier programa de liderazgo: aseguró sentir un profundo orgullo por una generación de futbolistas que había ido madurando fiel a una idea compartida, dándole cuerpo hasta convertirla en ejemplo de grupo y de familia.

No dijo "yo los llevé a la cima". Dijo que acompañarlos en ese camino había sido un honor.

¿Cuándo fue la última vez que usted, como líder, describió un logro de su equipo sin nombrarse primero a sí mismo?

El liderazgo que habla "a la inteligencia y al corazón"

La neurociencia del liderazgo lleva años confirmando lo que De la Fuente parece saber de forma intuitiva: los equipos de alto rendimiento no se construyen únicamente desde la exigencia técnica, sino desde la seguridad psicológica. Cuando una persona siente que su líder confía en ella, se activan circuitos cerebrales asociados a la cooperación y la reducción del cortisol (la hormona del estrés), lo que mejora directamente la toma de decisiones bajo presión.