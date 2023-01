¿Está pensando cambiar de trabajo durante el 2023?

23 de enero de 2023, 8:02 AM

Aprender a desaprender: en plena pandemia, se escribió un libro muy revelador que menciona lo siguiente: el nuevo analfabeto del mañana no será la persona que no sepa leer ni escribir, sino la que no aprenda a desaprender. Lo que sabemos caduca cada vez más rápido, por lo tanto, debemos estar en un constante aprendizaje. Por ello, resulta importante buscar empresas en donde se propicie y se cuente con las herramientas necesarias para dicho aprendizaje.