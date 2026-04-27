El verdadero problema no es el tiempo: es su atención

Carlos Aguirre / Consultor Desarrollo Humano Estratégico.

En los últimos años hemos hablado mucho de productividad, gestión del tiempo y eficiencia dentro de las organizaciones, y también en el deporte de alto rendimiento. Sin embargo, hay una variable que está por encima de todas y que todavía no se está trabajando con la profundidad que requiere: la atención. Hoy no compite el que tiene más tiempo disponible, sino el que tiene mayor claridad sobre dónde poner su mente.

Vivimos en un entorno que constantemente busca capturar nuestra atención. Notificaciones, redes sociales, titulares llamativos y contenido que, aunque muchas veces no tiene valor real, logra detenernos. Lo vemos todos los días: personas que entran a una red social “por un momento” y terminan consumiendo información irrelevante durante largos periodos. No es casualidad, es diseño. Nuestro cerebro responde a la novedad y a la curiosidad, lo que genera una necesidad casi automática de cerrar ese “vacío de información” (Loewenstein, 1994).

El problema no es la tecnología ni las plataformas. El problema es la falta de intención con la que las utilizamos.

En el mundo empresarial, esto tiene consecuencias directas. Equipos con agendas llenas, múltiples reuniones y una alta sensación de ocupación, pero con avances limitados en lo estratégico. Se confunde actividad con productividad. Se invierte energía en lo urgente y no en lo importante. Y, en muchos casos, esto no responde a falta de capacidad, sino a una atención fragmentada que impide sostener el foco en lo que realmente genera valor.

En el deporte de alto rendimiento, la lógica es exactamente la misma. Un jugador puede tener la preparación física y técnica adecuada, pero si su atención está dispersa en factores externos —comentarios, redes sociales, ruido mediático—, su rendimiento se ve afectado. No es un problema de talento, es un problema de enfoque. En momentos decisivos, la diferencia muchas veces no la marca la habilidad, sino la capacidad de mantenerse presente.

Por eso, en equipos de alto desempeño, tanto corporativos como deportivos, la gestión de la atención se convierte en una decisión estratégica. No se trata simplemente de administrar el tiempo, sino de proteger la calidad del enfoque. Esto implica establecer prioridades claras, reducir interrupciones innecesarias y, sobre todo, desarrollar la disciplina para no reaccionar ante cada estímulo que aparece.

En la práctica, los equipos que logran sostener altos niveles de rendimiento tienen algo en común: son intencionales con lo que consumen y con lo que atienden. No eliminan las redes sociales ni la tecnología, pero sí dejan de utilizarlas de forma automática. Definen cuándo, cómo y para qué interactúan con ellas.

Optimizar el tiempo, entonces, no es hacer más cosas ni llenar la agenda. Es tomar decisiones más conscientes sobre en qué se invierte la atención. Porque cada momento de distracción no solo representa tiempo perdido, sino también un entrenamiento constante hacia la dispersión.

He visto equipos mejorar resultados no porque trabajen más horas, sino porque logran enfocarse mejor. Y esa es una diferencia que, en entornos competitivos, termina siendo determinante.

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