El último asalto

4 de septiembre de 2023, 8:00 AM

En los deportes, por lo general, es muy normal que, al final de una competencia, el atleta haya dado todo de sí hasta quedar exhausto. No importa lo cansado que un boxeador se encuentre debido a los 11 asaltos anteriores, su rendimiento en el asalto 12 es diferente, es una historia aparte, como si un nuevo aire llegara a los atletas, quienes, posiblemente, deben emplear un recurso muy importante y, a veces poco trabajado, que es el coraje de ganar, la actitud mental positiva.

En la actualidad, muchos dirán que ha sido un año complicado, y tal vez así lo ha sido hasta hoy. Es probable que los resultados de nuestras labores no hayan sido los mejores, quizás hemos perdido a algún ser querido, o nuestra salud o la de una persona cercana no ha andado muy bien. Existen situaciones que no podemos cambiar, pero lo que sí es posible hacer es actuar diferente; ese es el último de nuestros derechos: cómo vamos a enfrentar lo que estos ocho meses nos han regalado.