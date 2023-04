¡El equipo no se trata de usted!

3 de abril de 2023, 8:57 AM

El equipo no solo se trata de usted, se trata de nosotros. Durante años, hemos escuchado frases muy cajoneras, trilladas, repetidas, etc. que nos indican qué es lo más y lo menos importante en un equipo, llámese deportivo o ejecutivo, pues, al final, son lo mismo solo que en industrias diferentes.

El tema del trabajo en equipo no es abordado ampliamente ni es representativo en la carga académica de cualquier carrera y, además, parece a simple vista muy sencillo. Sin embargo, al momento de rendir el examen en las organizaciones, muchas personas salen muy mal calificadas, ya que trabajar con otros no es fácil, pero el mundo de hoy requiere de esta competencia, pues es de las que más ayuda a las organizaciones a lograr sus resultados.

El París Saint-Germain ha invertido más de 1540 millones de euros en contratar estrellas mundiales para conquistar un título en Europa, la Champions League, pero no ha podido y, más bien, ha sucumbido ante otros rivales que no cuentan en sus filas con esas superestrellas. Esta situación del deporte también se presenta en las empresas: el éxito no se consigue solo contratando a los mejores profesionales, sino que es necesario cerciorarse que estos sean capaces de hacer equipo y entender que no están por encima de la institución, de la historia y de la cultura. Tanto en el campo deportivo como el ejecutivo, cuando no hay un buen grupo, los resultados no son los que se esperan de acuerdo con la inversión realizada.