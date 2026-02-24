Verdades incómodas sobre los suplementos: lo que realmente debe saber antes de tomarlos

Los suplementos nutricionales, incluso los catalogados como “naturales”, pueden provocar efectos secundarios y no funcionan igual en todas las personas, advirtió la nutricionista Natalia Muñoz durante un espacio educativo presentado por Milenium Natural Systems.

La especialista subrayó que el concepto de bioindividualidad explica por qué un producto que beneficia a alguien puede resultar inútil o incluso perjudicial para otra persona, especialmente cuando se consume sin orientación profesional.

Uno de los puntos que más preocupa a los expertos es la tendencia creciente a la automedicación con suplementos basados en recomendaciones informales.

Según Muñoz, el hecho de que un producto sea natural no lo convierte en seguro, ya que toda sustancia ingerida puede interactuar con medicamentos, nutrientes u otras condiciones del organismo.

En relación con la creatina, la nutricionista aclaró que su consumo en adultos sanos no daña los riñones, como suele creerse. El aumento de creatina observado en algunos análisis responde al metabolismo normal del suplemento y no necesariamente a una falla renal. Además, señaló que sus beneficios van más allá del rendimiento físico, incluyendo mejoras en la función cognitiva, la tolerancia al estrés y el mantenimiento de la masa muscular.

Respecto al colágeno, desmintió que sea un producto exclusivo para mujeres. Esta proteína es fundamental para la estructura de tejidos como piel, articulaciones, ligamentos y músculos, por lo que puede ser útil para hombres y mujeres, especialmente conforme disminuye su producción natural con la edad.

También abordó las dudas sobre el magnesio, particularmente el óxido de magnesio, al que frecuentemente se le atribuye una baja absorción. La especialista explicó que sí se absorbe y puede resultar eficaz, sobre todo para mejorar el tránsito intestinal, aunque la elección de la presentación adecuada depende de las necesidades individuales de cada paciente.

Las aclaraciones se dieron en el programa Buen Día, donde se insistió además en que consumir mayores cantidades de un suplemento no acelera sus efectos. Por el contrario, exceder las dosis recomendadas puede provocar toxicidad, alergias o intolerancias, por lo que la recomendación general es acudir a un profesional de salud antes de iniciar cualquier suplementación.

Vea la entrevista completa aquí:





