Un tour entre cocodrilos en el corazón de Garabito

Llegamos a Garabito con la móvil que conecta con las historias de Más que Noticias, la unidad de Telecable, para conocer uno de los tours más populares de la zona: el Jungle Crocodile Safari. Esta experiencia, que ha ganado fama gracias a las facilidades que brinda el internet, nos lleva por un recorrido en bote lleno de naturaleza y sorpresas.

El proyecto nació de la visión del doctor Mario Fernando Urjuela, especialista en cocodrilos, quien vio el potencial del río Tárcoles para ofrecer una experiencia educativa y fascinante. Hoy, gracias a su idea, cientos de visitantes pueden disfrutar de esta aventura en contacto con la fauna silvestre.



El tour tiene una duración de entre 1 hora 45 minutos y 2 horas. Se navega por la parte alta del río, se visita la desembocadura y el bosque de manglar, con la posibilidad de observar aves, iguanas y, por supuesto, cocodrilos.



En este río habita el cocodrilo americano, la especie nativa de Costa Rica. Estos reptiles salen del agua para regular su temperatura corporal, ya que son animales ectotermos. Aunque su reputación suele ser negativa, los expertos aseguran que no son peligrosos sino oportunistas, y que las probabilidades de un encuentro agresivo con ellos son extremadamente bajas.



Los cocodrilos pueden vivir hasta 120 años y tienen una característica particular: nunca dejan de crecer. Durante nuestro recorrido tuvimos la oportunidad de ver al cocodrilo más antiguo del río, un macho dominante de aproximadamente 80 años y 4.70 metros de largo.



La vida en esta zona es tranquila y los turistas suelen relajarse mucho durante el tour. Además, gracias al internet, la experiencia se ha vuelto más accesible: las reservas pueden hacerse fácilmente por WhatsApp o en línea, y las redes sociales han sido clave para su promoción.



El Jungle Crocodile Safari ofrece salidas de lunes a domingo en cuatro horarios: 8:30 a.m., 10:30 a.m., 1:30 p.m. y 3:30 p.m. También se ofrecen tours privados y para grupos.



Para más información o reservaciones, pueden comunicarse a los teléfonos 8993-5348 o 8385-6591.