Telecable impulsa la transformación digital empresarial

Telecable convocó a líderes empresariales y expertos tecnológicos para analizar cómo las organizaciones deben adaptarse a un entorno cada vez más complejo y competitivo. El encuentro se denominó: “Más allá de la conectividad”.

La jornada partió de una premisa clara: la conectividad ya no es suficiente. Las empresas requieren ecosistemas tecnológicos integrados que combinen infraestructura avanzada, gestión de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial para generar valor estratégico, optimizar la toma de decisiones y sostener su crecimiento en el mercado.



Durante el evento participaron aliados tecnológicos como Cisco, HPE Aruba, Obix, Microsoft, Motorola y Fortinet.

Telecable Empresarial presentó un nuevo portafolio de servicios orientado a fortalecer la productividad y competitividad del sector empresarial.

