SpaceX supera los 15 mil satélites lanzados y marca un nuevo récord en la era espacial

La empresa privada SpaceX alcanzó un nuevo récord en la industria espacial al superar los 15 mil satélites lanzados desde el 2002.

La compañía ha colocado en órbita más satélites que todos los países, agencias espaciales y empresas del mundo combinados desde el inicio de la era espacial en 1957. Solo la red Starlink concentra más de 12 mil de estos dispositivos.



Sin embargo, el crecimiento también genera preocupación entre científicos por el aumento del tráfico espacial. Según expertos, la órbita baja de la Tierra se encuentra cada vez más congestionada, en un escenario que algunos comparan con el tránsito en vías altamente saturadas.



En China se dio a conocer un inodoro robótico móvil llamado “Xiaoban”, diseñado para facilitar el acceso al baño a personas mayores, pacientes en recuperación o usuarios con movilidad reducida.



El dispositivo fue presentado en una feria de rehabilitación y cuidado geriátrico en Shanghái. Su función principal es desplazarse por la vivienda hasta donde el usuario lo solicite, ya sea mediante comandos de voz o control remoto.



Los desechos se almacenan en un depósito hermético con sistema de trituración, tras lo cual el equipo regresa automáticamente a una estación de baño convencional para su vaciado. Además, incorpora un sistema de autolimpieza.



Aunque se destaca su utilidad en el cuidado de la salud, su precio se estima en poco más de dos millones de colones.



La empresa aeronáutica Airbus está desarrollando sistemas de inteligencia artificial para asistir una de las maniobras más complejas en la aviación: el aterrizaje. La tecnología utiliza cámaras y visión por computadora para identificar la pista en tiempo real y apoyar los aterrizajes automatizados.



Aunque el sistema aún está en fase de desarrollo y no cuenta con certificación para uso comercial, la compañía estima que en el futuro podría convertirse en una herramienta clave para mejorar la seguridad en los aterrizajes asistidos por inteligencia artificial.