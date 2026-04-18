Robots humanoides correrán media maratón en China para poner a prueba su autonomía

Más de 300 robots humanoides van a correr una media maratón en Pekín, China.



La cita está prevista para este 19 de abril. Desde hace semanas, equipos de ingenieros preparan a las máquinas para este desafío de 21 kilómetros, con curvas, pendientes y cambios de superficie.



Será la segunda edición de esta carrera de robots. Solo que en esta oportunidad participarán equipos de distintas empresas, universidades y centros de investigación.



Corredores humanos van a compartir el circuito con los robots.

Pero el objetivo va más allá de correr. La prueba busca medir resistencia, estabilidad y, sobre todo, la capacidad de los robots para moverse de forma autónoma en condiciones reales.

Pero claro, funciona como un escaparate tecnológico. China busca demostrar su avance en robótica humanoide y su capacidad para liderar esta industria a nivel global.



Apple enviará a 200 ingenieros a una especie de campamento intensivo con un objetivo urgente: reinventar a Siri.



El asistente de voz quedó rezagado frente a sus competidores en inteligencia artificial, esto debido a retrasos y promesas incumplidas.



Ante la presión, y a solo dos meses de la conferencia mundial de desarrolladores de Apple, la empresa capacitará a este grupo de ingenieros para que aprendan a programar con herramientas de inteligencia artificial.



El entrenamiento se desarrolla en un entorno cerrado, como una especie de aula tecnológica acelerada, donde los desarrolladores practican con nuevas plataformas y sistemas de programación automatizada.



Mientras tanto, el trabajo no se detiene. Unos 60 ingenieros permanecen en las oficinas desarrollando a Siri. Apple espera presentar la nueva versión el 8 de junio.



LG ha creado su televisor más grande para el hogar hasta el momento y busca competir con otras marcas.



115 pulgadas, una cifra récord para la empresa: son casi tres metros, muy similar al tamaño de una mesa de ping-pong.



Y es que las pantallas no han dejado de crecer. Año tras año, los televisores han aumentado de tamaño hasta llegar a formatos que antes parecían imposibles.



La nueva gama QNED evo Mini LED de LG no se quedó atrás. Además del tamaño, el televisor integra tecnología que mejora el contraste y los colores incluso en pantallas tan grandes.



Su procesador usa inteligencia artificial para ajustar la imagen en tiempo real para mantener nitidez y detalle.



Está pensado para salas amplias y experiencias inmersivas. Es como un pequeño gran cine en casa.