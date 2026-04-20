Menstruación e insomnio: ¿Por qué las mujeres duermen peor durante su periodo?





El descanso durante la menstruación es un tema poco visibilizado, aunque tiene un impacto directo en la salud física y emocional de las mujeres. Durante estos días, el cuerpo experimenta cambios hormonales, físicos y emocionales que pueden interferir en la calidad del sueño.

La coach de sueño y bienestar Michelle De Matheu explicó que, en términos generales, las personas requieren entre 7 y 9 horas de sueño diarias para permitir la regulación hormonal, la recuperación del organismo y el procesamiento de la actividad diaria; sin embargo, en el caso de las mujeres, la recomendación aumenta a entre 8 y 10 horas debido a la complejidad del sistema hormonal.

“Durante el ciclo menstrual, la ovulación o en periodos de estrés, el cuerpo necesita un poco más de descanso para favorecer la recuperación hormonal”, señaló la especialista.

Entre los factores que pueden afectar el sueño durante la menstruación se encuentran el flujo abundante, los cólicos, la inflamación corporal, los cambios de temperatura y la hipersensibilidad. Estas condiciones pueden provocar interrupciones en el descanso o dificultar el sueño continuo.



Además, la especialista advirtió que la falta de descanso en esta etapa puede tener consecuencias en la vida diaria, como disminución de la productividad, dificultad para concentrarse, niebla mental y alteraciones emocionales como irritabilidad o ansiedad.

A lo largo de la vida fértil, se estima que las mujeres pueden perder una cantidad significativa de horas de sueño asociadas al ciclo menstrual, lo que refuerza la importancia de atender este aspecto de la salud.

En este contexto, uno de los principales avances mencionados es la posibilidad de contar con productos de alta absorción diseñados para la noche, que permiten dormir toda la noche con una sola toalla, sin necesidad de levantarse a hacer cambios, favoreciendo así un sueño continuo y sin interrupciones.

Se recomienda adoptar hábitos que favorezcan un descanso continuo, así como prestar atención a las necesidades del cuerpo durante cada fase del ciclo, con el fin de mejorar el bienestar general y la calidad de vida.