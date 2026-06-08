Google, Microsoft y Anthropic aceleran la carrera por la inteligencia artificial

Google sorprendió al sector tecnológico con el lanzamiento de un nuevo asistente basado en inteligencia artificial que promete ir más allá de los chatbots tradicionales. La herramienta, denominada Gemini, está diseñada para ejecutar tareas de manera autónoma y gestionar distintas aplicaciones y servicios conectados al ecosistema de Google.

Según la compañía, el asistente podrá revisar correos electrónicos, organizar viajes, programar reuniones y generar documentos personalizados, convirtiéndose en una herramienta integral para la productividad. Google destacó que las acciones consideradas sensibles requerirán la aprobación del usuario antes de ejecutarse.

Por su parte, Microsoft presentó la nueva generación de su Surface Laptop, descrita por la empresa como la computadora portátil más potente que ha desarrollado hasta ahora. El equipo incorpora capacidades avanzadas de inteligencia artificial y un nuevo chip fabricado por Nvidia, reforzando la apuesta de la compañía por integrar IA directamente en sus dispositivos.

Entre las características que llamaron la atención se encuentran la inclusión de puertos HDMI, USB-C, USB tradicional y lector de tarjetas SD, elementos cada vez menos comunes en algunos equipos modernos. No obstante, Microsoft aún no ha revelado el precio ni la fecha oficial de lanzamiento del dispositivo.

Mientras tanto, Anthropic, la empresa responsable del modelo de inteligencia artificial Claude, presentó una solicitud para ingresar a la bolsa de valores, adelantándose a OpenAI en la carrera por convertirse en una empresa pública. La decisión refleja la creciente necesidad de financiamiento para sostener el desarrollo de modelos avanzados de IA y la expansión de centros de datos.

La posible salida de Anthropic a Wall Street marca un nuevo capítulo en la competencia global por el liderazgo de la inteligencia artificial. Aunque todavía no se conocen detalles sobre el precio de las acciones ni la fecha de debut bursátil, el movimiento evidencia el dinamismo de un sector que continúa atrayendo inversiones multimillonarias y redefiniendo el futuro de la tecnología.



