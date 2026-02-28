Galaxy S26 Ultra apuesta por IA y fotografía mejorada

Samsung anunció su nueva serie de teléfonos Galaxy S26, en la que destaca el modelo Ultra por nuevas funciones de hardware e inteligencia artificial.

El Galaxy S26 Ultra tiene un nuevo modo de pantalla de privacidad para evitar que otras personas puedan ver lo que hace el usuario en su teléfono, y dos modos de atenuación.

La cámara principal del S26 Ultra tiene ahora mayor apertura para recibir más luz en las fotos y un nuevo sistema de estabilización de gran nivel.

Samsung también anunció los dos hermanos menores, el Galaxy S26 y el Galaxy S26+.

En el evento Unpacked, Samsung presentó, además, dos nuevos audífonos, los Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro. Los nuevos audífonos de Samsung fueron rediseñados y ahora tienen una franja de metal en sus bastones. El modelo Pro cuenta con mayor calidad de sonido gracias a las mejores en el subwoofer y el tweeter planar.

La cancelación de ruido adaptativa tiene mayor capacidad para identificar el ruido externo y determinar el nivel de cancelación.

Por otro lado, Huawei anunció su nuevo reloj inteligente para deportes llamado Watch GT Runner 2. Con duración de batería de hasta 14 días, este reloj ofrece mayor precisión en localización gracias a un sistema de GPS de doble banda y algoritmos.

Con el sensor TrueSense, el Watch GT Runner 2 puede medir de forma precisa la frecuencia cardiaca, el estrés, el sueño y hacer electrocardiograma, entre otros.

La pantalla de este reloj es AMOLED de 1.32 pulgadas y brillo máximo de 3,000 nits.