Apple apuesta por la inteligencia artificial: Siri se apoyará en Google

Google y Apple anunciaron un acuerdo de varios años que permitirá que el asistente Siri sea más inteligente.

La versión más conversacional e inteligente de Siri llegaría a los usuarios en una próxima actualización de IOS 26. Gemini de Google será el modelo que funcione detrás del asistente de Apple y ayudará en otras funciones de inteligencia artificial en dispositivos Apple.

Desde el 2024, Apple prometió una Siri más inteligente que ha tardado en llegar.

La firma de inteligencia artificial Anthropic anunció su nueva herramienta llamada Claude Cowork. Este es un agente de trabajo más autónomo con la capacidad de realizar tareas constantes sobre archivos y herramientas sin que el usuario tenga que interactuar.

Claude podrá leer, editar o crear archivos y conectarse a algunos servicios externos.

Por ahora, solo está en versión beta para computadoras Mac y solo para clientes de pago Claude Max.

Apple anunció un nuevo paquete de aplicaciones en modelo de suscripción y se llama Creator Studio. La suscripción mensual de estos servicios será de 13 dólares e incluirá Final Cut Pro para edición de video y Logic Pro para editar audio.

También incorpora aplicaciones como Pixelmator Pro para ilustraciones y sus apps para presentaciones, procesar texto y su equivalente de Excel.

Estas apps en paquete tendrán nuevas funciones de inteligencia artificial y podrán pagarse por año por 129 dólares.

La marca Xiaomi ampliará más su serie Xiaomi 17 con un nuevo dispositivo.

Además de los Xiaomi 17Pro, 17 Pro Max y Xiaomi 17 Ultra, pronto anunciarán un modelo Xiaomi 17 Max. Tendrá batería de 8 mil miliamperios, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y carga de 100 wats.

Será lanzado pronto en China y estaría por encima del modelo de entrada de la serie.

Nueva información revela algunas de las características de la cámara del principal modelo de la serie Pura 90 de Huawei. Este modelo será anunciado en los próximos meses: la cámara principal contará con un sensor de 50 megapixeles de apertura variable y su teléfono será de 200 megapixeles.

Apple desplazó a Samsung como el fabricante que más teléfonos inteligentes vendió en el 2025, según datos de Counterpoint. La marca estadounidense logró acaparar el 20 por ciento del mercado, mientras que Samsung en segundo puesto tuvo el 19 por ciento.

En tercer lugar, con un 13 por ciento se ubicó Xiaomi con un crecimiento modesto, mientras que Vivo logró el cuarto puesto.

El mercado de teléfonos inteligentes creció un 2 por ciento el año pasado.