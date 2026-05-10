Marcel Hernández sufrió un golpe, pero Giacone da tranquilidad a la afición

El estratega de Herediano, José Giacone, vive una nueva final en su carrera, luego de vencer en semifinales al Cartaginés 1-0.

Este fue en análisis que hizo el timonel florense tras el partido:

Análisis de la serie: Bueno, realmente fue una serie cerrada, no esperaba otra cosa, tuvimos claridad en lo táctico, pienso que el equipo la jugó muy seriamente, sabiendo lo que jugábamos, lo que nos jugábamos, y salgo muy orgulloso de los jugadores por el esfuerzo que hicieron, a pesar de que fue un empate, pero la serie terminó a favor nuestro por el gol en Cartago, pero pienso que hoy hicimos un partido con un poco más de control que el anterior, con un poco más de llegadas, sabiendo que igualmente son finales, que no hay que regalar nada, pero muy orgulloso de los jugadores.



Defensa: Es algo importante, todas las fases del juego son importantes, una es tratar de mantener el cero, y pienso que sin proponérnoslo hemos logrado una eficiencia defensiva muy alta, obviamente hay que destacar a todo el equipo que trabaja en esa fase, y evidentemente Dani Carvajal siempre tiene alguna intervención que nos da esa seguridad, pero pienso que hay que destacar a todo el equipo en esa situación, porque el equipo ha demostrado esa seguridad, hay que seguir ratificándola, son partidos cada vez más cerrados, que se definen por detalles, y hay que valorar lo que se viene haciendo para ver qué conclusión sacamos en vista a la final que viene.



Claves para avanzar: El control me refiero, a veces se tiene el control sin el balón, que a veces nos ha pasado, que el equipo rival mueve el balón y no es eficiente para atacar, y a veces uno tiene una posesión que le permite manejar los tiempos del partido, entonces hemos hablado sobre eso, hemos mostrado el video, que tomemos mejores decisiones a la hora de la tenencia al balón, porque a veces cuando uno trabaja, por ejemplo la presión se trabaja a una intensidad muy alta, si se recupera el balón y quiere seguir jugando a la misma velocidad es muy probable que se pierda, entonces hay que saber cuándo meter una pausa, cuándo triangular, cuándo mover la pelota a lo ancho, y bueno, el equipo ha recibido un poco esa situación durante la semana, la hemos visto en el partido, situaciones que creo que en este partido se manejaron un poco mejor.



Estado de Marcel Hernández: No, creo que se desestabilizó él solo ahí en la última jugada, pero no creo que hay problema, yo hablé con él y estaba bien.



Defensa y buscar rápido el ataque: Sí, se dieron algunas situaciones de transiciones rápidas, que nos hubiera gustado finalizar mejor, a veces eso es algo que a mí me interesa, por eso la característica de los futbolistas que están jugando, gente rápida, hoy hubo una jugada muy clara de Haxzel Quirós, que si le pega de primera intención, tenía muchas posibilidades de concretar, un paso de Marcel, un contragolpe 3 contra 2, que se hizo todo bien, hasta la decisión que tomó Axel de controlar el balón en lugar del rematar. Hubo varias situaciones de cambio de ritmo, es importante manejar bien las transiciones, hoy por hoy se juega mucho a recuperar el balón y atacar rápido, porque el rival una vez que pierde el balón, tiene que reorganizarse defensivamente y uno ahí puede encontrar espacios, así que es una de las fases de la transición defensa-ataque importante, pienso que hoy hubo algunas situaciones que pudimos tener mejor suerte, creo que el cabezazo que también existe la duda, que pudo haber sido penal, también fue un contragolpe rápido, que Marcel le bajó a Fuller, son situaciones que hay que tratar de aprovechar, que el equipo lo viene haciendo bien, hoy lamentablemente no pudimos anotar, pero tenemos buenas señales en esa fase.



Bueno, estamos claros que esta serie, más allá de jugar bonito, de sacar el resultado, y Herediano definitivamente en el partido de ida, terminó golpeando primero y al final sacó el resultado, con una valla invicta en esta serie de semifinales de segunda parte. Sí, tal cual lo dice usted, realmente el equipo jugó una serie de 180 minutos, se tomó con mucha seriedad el planteo, los jugadores se abocaron a hacerlo, y como dice usted, independientemente del gusto futbolístico que uno pueda tener, es importante ganar, y la verdad que nosotros tratamos de ser eficientes y ganar, porque eso nos pone con una posibilidad grande de lograr el campeonato, falta una final o dos finales, veremos, respetamos a todos, pero sí, creo que este equipo se va encontrando cada vez mejor, y también en la confianza, la confianza del juego que se está realizando, de la valla en cero, de saber que eso respalda también, y da tranquilidad para atacar con soltura.



El mensaje para manejar estos juegos: A los jugadores, creo que lo dije en la conferencia anterior, tenemos un grupo de jugadores muy maduro, que ya tiene varios campeonatos, el mensaje mío es el trabajo de la semana, el planteo que hacemos en el video, y creo que ellos lo entienden bien, y saben cómo canalizarlo como grupo, todos están empujando para que las cosas salgan bien, el grupo está muy unido, y eso para mí tiene un gran valor, después puede gustar o no el partido, pero el equipo se defiende dentro de la cancha, es solidario, generoso en los esfuerzos, y pienso que eso es lo que nos tiene en esta posición ahora.



Solo tres cambios: No, no hay ninguna situación, nada más que yo creo conveniente hacer los cambios que realizo, y a veces jugadores que están haciendo una buena tarea, que aguantan bien los 90 minutos y no veo la necesidad de que sean reemplazados, es simple eso, cuando yo veo que el equipo está funcionando bien, trato de tocar lo menos posible, salvo que uno identifique un jugador que está cansado, que está bajando el ritmo, y el equipo no existe, a veces yo veo un poco o escucho como que hay que hacer obligatoriamente los cinco cambios, yo no le veo esa necesidad, a veces es necesario y a veces no, en estos dos últimos partidos yo no consideré necesario hacer todos los cambios.