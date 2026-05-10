¡Contundente! Jafet Soto despejó todas las dudas sobre Joel Campbell y Herediano

El presidente de Herediano, Jafet Soto, fue contundente cuando se le consultó si al club le interesa Joel Campbell, quien acabó contrato con Alajuelense.

"No, nada, aquí el que arma los equipos soy yo, así que no, absolutamente, no". Esta fue la respuesta de Jafet para despejar todas las dudas de si el atacante despertaba interés en el equipo.

De esta manera, las puertas del Team se le cierran a Joel, luego de que su vínculo contractual con los manudos llegara a su final este semestre.

Hay que recordar que el jugador regresó al país para jugar con la Liga en junio 2023, luego volvió a ser legionario en Brasil, pero retornó con los rojinegros.

Fue presentado como fichaje estrella, pero al final se va bajo cuestionamientos de la afición por su rendimiento.

Su paso como erizo le dio para ganar dos Torneos de Copa, una Recopa, un título nacional y dos Copas Centroamericanas. Eso sí, en ninguno fue la máxima figura del equipo.

Una nueva final



Además, Jafet también analizó el pase del equipo a una nueva final y al sueño de lograr la estrella 32, luego de vencer a Cartaginés en la semifinal.

"Yo creo que la actitud del equipo es muy buena y parte táctica ya la conversaré con don José. Aquí pesa la presión, los nervios, la calidad individual", dijo el jerarca.

Por último, se le consultó sobre el estilo de juego del Team y aseguró que era "un tema completamente privado". "El que toma las decisiones de quién entra, quién sale, es José".

También aprovechó para tirar una buena estadística rojiamarilla que dicta que en 25 torneos, el club ha sido primer lugar en 17 veces el primer lugar y que también ha ganado en reiteradas ocasiones la segunda fase, pero sí indicó que "eso no garantiza absolutamente nada".