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¡Contundente! Jafet Soto despejó todas las dudas sobre Joel Campbell y Herediano
El presidente del club está a las puertas de lograr la estrella 32 para la institucion.
El presidente de Herediano, Jafet Soto, fue contundente cuando se le consultó si al club le interesa Joel Campbell, quien acabó contrato con Alajuelense.
"No, nada, aquí el que arma los equipos soy yo, así que no, absolutamente, no". Esta fue la respuesta de Jafet para despejar todas las dudas de si el atacante despertaba interés en el equipo.
De esta manera, las puertas del Team se le cierran a Joel, luego de que su vínculo contractual con los manudos llegara a su final este semestre.
Hay que recordar que el jugador regresó al país para jugar con la Liga en junio 2023, luego volvió a ser legionario en Brasil, pero retornó con los rojinegros.
Fue presentado como fichaje estrella, pero al final se va bajo cuestionamientos de la afición por su rendimiento.
Su paso como erizo le dio para ganar dos Torneos de Copa, una Recopa, un título nacional y dos Copas Centroamericanas. Eso sí, en ninguno fue la máxima figura del equipo.
Una nueva final
Además, Jafet también analizó el pase del equipo a una nueva final y al sueño de lograr la estrella 32, luego de vencer a Cartaginés en la semifinal.
"Yo creo que la actitud del equipo es muy buena y parte táctica ya la conversaré con don José. Aquí pesa la presión, los nervios, la calidad individual", dijo el jerarca.
Por último, se le consultó sobre el estilo de juego del Team y aseguró que era "un tema completamente privado". "El que toma las decisiones de quién entra, quién sale, es José".
También aprovechó para tirar una buena estadística rojiamarilla que dicta que en 25 torneos, el club ha sido primer lugar en 17 veces el primer lugar y que también ha ganado en reiteradas ocasiones la segunda fase, pero sí indicó que "eso no garantiza absolutamente nada".
El Team buscará la 32: Un calculador Herediano está en una nueva final
Quien esperaba ver un partido de alto voltaje que definía un finalista entre Herediano y Cartaginés se equivocó. Esto no fue de "¡uy!", de "casi, casi", fue de pocas emociones, de control y equilibrio, entre un calculador equipo del Team y un inofensivo cuadro brumoso. Esto no fue de formas, fue de resultado: los rojiamarillos van por la 32, los blanquiazules a casa.
Los dirigidos por José Giacone llegaron al estadio Carlos Alvarado con la ventaja 1-0 y la sostuvieron durante 90 minutos en casa, luego del 0-0 de la noche de este sábado. El global le dio para ser finalista y colocarle una mano al título. Ahora espera rival que saldrá de la serie entre Saprissa y Liberia (1-1).
El primer tiempo fue un bostezo, no es crítica, es realidad. Para el segundo, el conjunto de Amarini Villatoro se dio cuenta que el equipo estaba eliminado, por lo que intentó ir un poco más al frente, pero solo un remate de media distancia de Bernald Alfaro le llegó a Danny Carvajal.
Hay que ser honestos: no hubo brillo, tampoco espectáculo, pero no hay que insistir en eso, quizás Cartaginés debió arriesgar más, de todos modos al 80' seguía quedando afuera, pero tampoco fue que cambió mucho para ir a buscar el tanto que los metiera en la pelea.