El Team buscará la 32: Un calculador Herediano está en una nueva final

Quien esperaba ver un partido de alto voltaje que definía un finalista entre Herediano y Cartaginés se equivocó. Esto no fue de "¡uy!", de "casi, casi", fue de pocas emociones, de control y equilibrio, entre un calculador equipo del Team y un inofensivo cuadro brumoso. Esto no fue de formas, fue de resultado: los rojiamarillos van por la 32, los blanquiazules a casa.

Los dirigidos por José Giacone llegaron al estadio Carlos Alvarado con la ventaja 1-0 y la sostuvieron durante 90 minutos en casa, luego del 0-0 de la noche de este sábado. El global le dio para ser finalista y colocarle una mano al título. Ahora espera rival que saldrá de la serie entre Saprissa y Liberia (1-1).

El primer tiempo fue un bostezo, no es crítica, es realidad. Para el segundo, el conjunto de Amarini Villatoro se dio cuenta que el equipo estaba eliminado, por lo que intentó ir un poco más al frente, pero solo un remate de media distancia de Bernald Alfaro le llegó a Danny Carvajal.

Hay que ser honestos: no hubo brillo, tampoco espectáculo, pero no hay que insistir en eso, quizás Cartaginés debió arriesgar más, de todos modos al 80' seguía quedando afuera, pero tampoco fue que cambió mucho para ir a buscar el tanto que los metiera en la pelea.

Al 73' entró el atacante Johan Venegas, quien tenía tres meses de no jugar por lesión, pero tampoco marco mayor diferencia.

En el reducto florense no apareció Cristopher Núñez tampoco Elías Aguilar. Sí hubo una acción polémica, al 62', por una supuesta mano en el área de Fernán Faerron que los árbitros y el VAR no vieron para penal. También Kevin Briceño tuvo una buena tapada.

El duelo que estuvo un poco entretenido fue el de Faerron con el atacante Marcel Hernández, eso sí: de puro fútbol, no pasó a más.

Con el pitazo final dio la sensación de que Giacone y compañía no tuvieron que sufrir para avanzar. Fue meter un gol en el Fello Meza y encerrarse a ultranza en la ida, también mantener equilibrio en la vuelta para aspirar a un nuevo título nacional.