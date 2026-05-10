Técnico de Cartaginés revela el pecado imperdonable de su equipo en semis

El técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro, analizó la eliminación del equipo 1-0, en el marcador global, ante Herediano en las semifinales.

Luego del empate sin goles frente al Team, Villatoro destacó que el club peleó la clasificación con los recursos que tenían.

Estas fueron las declaraciones más destacadas del técnico brumoso:

Balance de la temporada: Primero felicitar al rival por su pase a la final. Creo que es meritorio por el gran torneo que han hecho, han sido el super líder, el equipo más regular. Y creo que al final, yo creo que eso le hace justicia a su pase también, lo que ha hecho en el torneo. No me quiero ir sin felicitarlo porque también hay que saber perder, hoy nos tocó perder a nosotros esta serie. La peleamos con nuestras armas, competimos hasta donde nos dio, con el plantel que teníamos. Y bueno, el balance es el conocimiento que tuvimos en estos meses sobre el plantel, sobre lo que nosotros vamos buscando.



Como os dije en su momento, nosotros venimos y nos adaptamos a algo que ya estaba preestablecido, a un grupo, a un plantel. Y fuimos conociendo el plantel y adaptándonos a él y tratando de sacarle provecho al plantel que teníamos. Por momentos pasó, por momentos no nos alcanzó.



Siento que hoy la llave la perdemos por esos detalles. Esos detalles de calidad que debemos tener en ciertos momentos y en ciertas partes de la cancha, donde debemos pesar en la toma de decisiones que debe ser con mayor calidad. Hoy en día el fútbol ha cambiado mucho, el fútbol evoluciona constantemente.



Y como en su momento hace muchos años apreciábamos mucho al jugador técnico que hacía regates, que hacía enganches, que tenía un dominio incomparable con la pelota. Después el juego se volvió muy físico, se combinó. Y el fútbol moderno es mucho más táctico, mucho más táctico.



Y yo se lo decía al grupo, cuando el fútbol es más táctico y la primera premisa de un grupo es la lectura del juego, la lectura que te puede dar un partido en la cancha y el jugador que tiene una buena lectura, que es inteligente dentro de la cancha pues toma buenas decisiones con todo lo que puede estar sobre la espalda, la presión, el momento, la fase que se está jugando y creo que por ahí nos pasa un poco de factura la toma de decisiones. Yo por el esfuerzo físico del grupo, por la entrega no me puedo quejar, pelearon hasta el último momento. Pero sí siento que nos faltó distinguir un poquito más el juego dentro de los 90 minutos para competir mejor en la serie.



Y en esta serie es imperdonable no sacar ventaja en casa y nosotros cometimos ese pecado que define la llave. Lo sabíamos que era difícil por la ventaja que tenía. Yo lo dije después en la conferencia y lo miraba y no me miraba perdiendo acá. Al final no perdimos pero no nos alcanzó porque creo que en casa dejamos ir la llave.

Cambios en el plantel: El tema del análisis del plantel, tengo que sentarme con los que están arriba de mí, con la gerencia, con los jefes, y hacer un análisis, muchas veces este análisis es el más doloroso, pero hacer un análisis de todos los jugadores, del rendimiento en la cancha, de los minutos, de la idea que nosotros tenemos también, es un momento donde yo ya puedo meter mano al plantel, donde yo ya puedo moldearle un poquito más a lo que yo quiero, y a lo que siento que nos falta, y eso se hará en la semana que viene, es muy pronto para hablar en este momento de bajas, de quién se va más de un partido, esto se debe analizar en frío, analizar con números, estadísticamente, qué es lo que necesitamos, qué es lo que buscamos también.

Regreso de Johan Venegas luego de tres meses de no jugar: Su experiencia en estas llaves, tenemos del medio hacia adelante jugadores, si vos notas, jugadores con muy poca experiencia en estas llaves, y eso nos pesó, y el único jugador nosotros con experiencia en este tipo de fases, a nivel nacional, es Johan, entonces sabíamos que no estaba al 100%, como bien dices, 40, 50%, y por eso los 15 minutos finales también, donde sentíamos que nos podía aportar con su experiencia, en el cierre del partido, lamentablemente no llegó el ansiado empate que buscamos, pero creo que la idea de nosotros era tener lo mayormente posible los jugadores ofensivos, porque sabíamos que necesitábamos el resultado y las variantes, el equipo no tiene mucha variante, mucho revulsivo, y es una parte que hay que meterle también al plantel.

Autocrítica: Totalmente la mayor responsabilidad es la mía, porque soy el entrenador y la responsabilidad es totalmente mía. A la hora de la elección tengo que hacer mejor mi trabajo en la elección y a la hora de la lectura también siento que puedo apoyar mucho más. Estoy totalmente de acuerdo que soy el primer responsable, de eso no me quito totalmente.



Y bueno, lo demás es un tema de que lo debo expresar, lo he expresado, porque siento que los muchachos lo pueden hacer mejor y tengo la obligación de exigir a un grupo, porque es mi trabajo, presentar o tomar una actitud distinta en este tipo de partidos.

Posibilidad de regresar a Copa Centroamericana: Yo creo que el tema de Copa Centroamericana ya no depende de nosotros, depende de lo que pase con Liberia, no lo podemos dejar por un lado, y soy muy respetuoso de los rivales, entonces es algo que no tenemos aún, no tenemos, si primero Dios llegara a pasar, pues lógico, el equipo se tiene que reforzar de otra manera para competir a nivel centroamericano, porque simplemente el plantel debe ser mayor con la seguida de partidos, por las rotaciones que existen, y debemos mantener una regularidad, porque ahora con el campeonato nacional, con el tema de 10 equipos, bueno, no sé si seguirá, pienso que sí, o no sé qué irán a hacer, no me corresponde, pero se ha visto que el tener una mala racha, el tener una racha negativa durante el torneo, termina pasando factura, y ante eso tienes que tener una regularidad como la que nosotros tuvimos en el torneo, y tener la Copa Centroamericana, primero Dios, si se da la oportunidad de participar, pues el plantel es lógico, tiene que ser más amplio de lo que tenemos.

Mérito de Herediano: No es excusa, yo creo que ahí toca ver hacia mi camerino, hacia mi cuerpo técnico, hacia el análisis que nosotros hicimos, y ver en qué fallamos, porque eso duele mucho, que te ganen de esa manera, yo creo que nosotros en el camerino tenemos que analizar, y como dije, mostrar cosas distintas, distintas dentro de los juegos, en el volumen del juego, en la finalización de las variantes, de las opciones que podamos crear, y es donde, con todo respeto, aunque a alguien le moleste, no es que uno no quiera asumir la responsabilidad, porque el primero que se va a asignar resultados es el técnico, pero tampoco se exime, yo creo que acá estamos en una situación donde por ese tipo de situaciones, de todo Centroamérica, solo Panamá está en el Mundial, aquí hay que asumir, hay que exigir, como nos exigen a nosotros, hay que exigir al futbolista también, en todo sentido, en lo profesional, en el cuidado personal, dentro de la cancha, creo que no nos podemos quedar, y ser conformistas, y quedar a medias, y más que todo en el equipo, yo no soy así, no soy así, estoy acostumbrado y me gusta pelear títulos, y no estoy conforme, estoy molesto, estoy dolido, porque creo que la institución que represento también, está obligada a pelear por los títulos, no nos podemos quedar atrás.