Lo más destacado
Hernán Medford tras eliminación: "Queda disculparse con la afición"
Así quedaron los cuartos de final de la Copa Centroamericana
Bicampeón nacional también fracasa en Copa Centroamericana
Jafet Soto lo dice claro: "Pagamos caro los errores de una pretemporada que no fue la correcta"
"Cero excusas, ponemos la cara, es un fracaso", comentó el presidente del Herediano.
Jafet Soto, presidente de Herediano, fue muy crítico tras la eliminación de la Copa Centroamericana.
Fiel a su estilo, directo y sin tapujos, Jafet afirmó que el Team paga "caro los errores de una pretemporada que no fue la correcta".
Estos fueron los comentarios de Jafet Soto:
Eliminación: Es un gran golpe, es un golpe duro, nosotros nos hemos levantado de esto y de otras cosas más fuertes, nos hubiera costado seguir en competencia, pagamos caro los errores de una pretemporada que no fue la correcta y lo pagamos en agosto. Todos somos responsables y sin responsabilizar a nadie. Sabíamos que agosto iba a ser así.
Planificación de pretemporada: Somos todos, todos somos los responsables en todo aspecto. Viene una semana larga, tenemos que recuperar muchos lesionados, tenemos una lista muy grande de lesionados, hay que recuperar el equipo que es lo que nos queda y el Torneo de Copa.
Se forzó el equipo en pretemporada: Yo lo veo como mala preparación, la planificación fue lo correcto de acuerdo con las semanas que teníamos, tras la final del 28 de mayo, cuando fuimos bicampeones. El periodo de vacaciones era necesario, se juntó todo, dimos lo más que pudimos que fueron 22 días de vacaciones, luego completamos la preparación. Agosto es un mes donde no hay para trabajar tácticas, recorridos, duelos individuales, transiciones, bloques...
Rendimientos individuales de futbolistas: Sí, como cualquier club, todo lo hacemos de manera científica. Somos de sentarnos y hablar con el jugador. Tenemos muchos lesionados.
Fracaso: Cero excusas, ponemos la cara, es un fracaso. Esta vez no se dio, no nos afecta en nada más que es lo deportivo, nada más, más bien uno paga por jugar este torneo. Seguimos aprendiendo, nosotros no somos de tirar balazos, no sé en otros lados.
Cifras económicas: Realmente no es significativo el premio porque se va en tiquetes de avión, hoteles, concentraciones, y alquilamos el Estadio Nacional, la diferencia no la hace, si uno lo hiciera sin gente en el estadio... todos los equipos de Costa Rica perdemos plata, la diferencia la hacen las taquillas. Deportivamente malo, económicamente no sé qué tan bueno sea.
Hernán Medford tras eliminación: "Queda disculparse con la afición"
El técnico de Herediano, Hernán Medford, analizó la eliminación del equipo de Copa Centroamericana al quedar de último en el grupo B del torneo.
Estas fueron las declaraciones de Medford tras la eliminación:
Así quedaron los cuartos de final de la Copa Centroamericana
La Copa Centroamericana cerró la fase de grupos y definió los ocho clubes clasificados.
Se trata del Plaza Amador y Sporting San Miguelito de Panamá; Real España, Olimpia y Motagua de Honduras; Alajuelense y Cartaginés de Costa Rica y el Xalejú de Guatemala.
Las llaves quedaron de esta manera:
Plaza Amador vs. Real España
Bicampeón nacional también fracasa en Copa Centroamericana
El bicampeón nacional, el Club Sport Herediano, también fracasó en Copa Centroamericana. Las cosas como son: que el Team quede último del grupo B de la competencia sonroja a los rojiamarillos.
El equipo florense empató 4-4 ante el Municipal de Guatemala en medio de un partido loco, llenó de goles, de muchas emociones, de errores y también del que siempre aparece: Marcel Hernández.
El equipo de Hernán Medford también debe asumir la crítica, no hizo un buen torneo y la noche de este jueves lo pagó caro en el Estadio Nacional. En la tabla general de la competencia, el equipo termina 16 de 20 clubes.
Elías Aguilar (22’), Brian Rubio (67’ y 90') y Marcel Hernández (70’) marcaron para el equipo tico.
Por su parte, el Municipal sonrió con tantos de Rudy Barrientos (32’), José Mena (69’), Junior Pérez (73’) y Pedro Altán (90+2').