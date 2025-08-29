Jafet Soto lo dice claro: "Pagamos caro los errores de una pretemporada que no fue la correcta"

Jafet Soto, presidente de Herediano, fue muy crítico tras la eliminación de la Copa Centroamericana.

Fiel a su estilo, directo y sin tapujos, Jafet afirmó que el Team paga "caro los errores de una pretemporada que no fue la correcta".

Estos fueron los comentarios de Jafet Soto:

Eliminación: Es un gran golpe, es un golpe duro, nosotros nos hemos levantado de esto y de otras cosas más fuertes, nos hubiera costado seguir en competencia, pagamos caro los errores de una pretemporada que no fue la correcta y lo pagamos en agosto. Todos somos responsables y sin responsabilizar a nadie. Sabíamos que agosto iba a ser así.



Planificación de pretemporada: Somos todos, todos somos los responsables en todo aspecto. Viene una semana larga, tenemos que recuperar muchos lesionados, tenemos una lista muy grande de lesionados, hay que recuperar el equipo que es lo que nos queda y el Torneo de Copa.



Se forzó el equipo en pretemporada: Yo lo veo como mala preparación, la planificación fue lo correcto de acuerdo con las semanas que teníamos, tras la final del 28 de mayo, cuando fuimos bicampeones. El periodo de vacaciones era necesario, se juntó todo, dimos lo más que pudimos que fueron 22 días de vacaciones, luego completamos la preparación. Agosto es un mes donde no hay para trabajar tácticas, recorridos, duelos individuales, transiciones, bloques...



Rendimientos individuales de futbolistas: Sí, como cualquier club, todo lo hacemos de manera científica. Somos de sentarnos y hablar con el jugador. Tenemos muchos lesionados.



Fracaso: Cero excusas, ponemos la cara, es un fracaso. Esta vez no se dio, no nos afecta en nada más que es lo deportivo, nada más, más bien uno paga por jugar este torneo. Seguimos aprendiendo, nosotros no somos de tirar balazos, no sé en otros lados.

Cifras económicas: Realmente no es significativo el premio porque se va en tiquetes de avión, hoteles, concentraciones, y alquilamos el Estadio Nacional, la diferencia no la hace, si uno lo hiciera sin gente en el estadio... todos los equipos de Costa Rica perdemos plata, la diferencia la hacen las taquillas. Deportivamente malo, económicamente no sé qué tan bueno sea.